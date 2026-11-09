El estallido ocurrió en una fábrica de Aliaga, en la provincia de Esmirna. Además, 13 trabajadores resultaron heridos y dos siguen graves.

Una explosión seguida de un incendio provocó la muerte de 16 trabajadores este lunes en una planta metalúrgica de la empresa HABAS, en la ciudad de Aliaga, provincia de Esmirna, en Turquía. El episodio dejó además 13 heridos, según informó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El estallido se produjo cerca del mediodía, mientras se realizaban tareas de fundición de acero. La detonación afectó parte de la fábrica y obligó a desplegar un operativo de emergencia con bomberos, equipos médicos y personal de rescate. Según la información oficial, todas las víctimas trabajaban en el establecimiento.

Estado de los heridos Erdogan precisó que entre los heridos hay 2 personas en estado grave. La magnitud del episodio interrumpió la actividad en la planta y concentró la respuesta de los servicios de emergencia en el control del incendio y la asistencia a los afectados. Por el momento, no se informaron públicamente las causas del estallido.

Investigación judicial El mandatario sostuvo que se investigará lo ocurrido para determinar las circunstancias del hecho y establecer si existieron negligencias. “Se esclarecerá por qué y cómo ocurrió este doloroso suceso que nos ha conmovido a todos, quiénes han sido los negligentes y quiénes los responsables”, afirmó. En paralelo, el ministro de Justicia, Akin Gurlek, comunicó que la Fiscalía de Menemen abrió una investigación.

Actuaciones en curso Gurlek agregó que fueron designados cuatro magistrados para intervenir en la causa y avanzar con las actuaciones correspondientes. La pesquisa deberá precisar qué originó la explosión, en qué condiciones operaba la planta y si hubo incumplimientos en los protocolos de seguridad industrial. Mientras tanto, el caso quedó bajo la órbita judicial y administrativa de las autoridades turcas.