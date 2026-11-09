Medios de Italia, Brasil, España y Estados Unidos vincularon la visita con las diferencias entre el Papa y el Gobierno. Varios destacaron el eje justicia social, economía y democracia.

La llegada del papa León XIV a la Argentina generó una cobertura internacional centrada en las diferencias entre la Iglesia y el gobierno de Javier Milei. Los principales medios extranjeros pusieron el foco en las tensiones sobre justicia social, economía y democracia, y en la forma en que ese contraste podría atravesar la agenda pública de la visita.

Lectura en Italia y Brasil

En Italia, La Repubblica sostuvo que León XIV “reprende a Milei” y citó la frase del pontífice sobre que “la economía está al servicio de la persona”, además de su llamado a “salvaguardar la democracia”. Corriere della Sera describió el encuentro como una distancia “evidente” entre el presidente y el Papa, al asociar al mandatario con una visión ultraliberal y al pontífice con la doctrina social de la Iglesia. En Brasil, Folha de San Pablo afirmó que el Papa llega a una Argentina “huérfana” tras la visita de Francisco, mientras que O Globo advirtió que la visita podía exponer desacuerdos con las políticas de Milei.

Agenda y tensiones políticas

Según O Globo, el Gobierno argentino buscó evitar que la visita derivara en una confrontación política y temió que los discursos del líder de la Iglesia Católica fueran usados por la oposición. El mismo medio señaló que, detrás de los gestos conciliadores, subsisten “dos visiones del mundo diametralmente opuestas”. En esa línea, ABC de España habló de cordialidad institucional con “divergencias de fondo” sobre justicia social, mercado y atención a los vulnerables, y definió el saludo entre León XIV y Milei como una metáfora de una Argentina dividida ideológicamente.

Otros medios europeos y de Estados Unidos

El Mundo tituló su crónica como una visita que saldaría la “deuda” de Francisco con Argentina, mientras que El País destacó el llamado del Papa a “escuchar” y al “cuidado de la palabra”. Desde Estados Unidos, The New York Times remarcó que el pontífice se reuniría con una Iglesia en desacuerdo con el presidente, y CNN vinculó el viaje con las medidas de austeridad, los recortes en gasto social y las críticas al estilo de gobierno de Milei. En esa cobertura, la visita fue presentada como un episodio con proyección política más allá del protocolo religioso.

Hechos paralelos y próximo tramo del viaje

En Chile, Emol subrayó que se trata de la primera visita de un papa en casi 40 años, mientras que BíoBío informó sobre la detención de un sospechoso por amenazas de muerte contra el pontífice. En Perú, La República y RPP también abrieron su cobertura con la llegada de León XIV a la región, en el marco de un viaje que continuaría el miércoles hacia territorio peruano. La secuencia de publicaciones dejó a la vista que la visita fue leída en clave diplomática, pero también como un episodio con impacto en la discusión política y económica argentina.