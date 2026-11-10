Senapred declaró alerta roja en dos comunas de la Región de Coquimbo por riesgo de desborde. La medida se da tras aumentos de caudal y la apertura de compuertas del embalse La Paloma.

La Región de Coquimbo, al otro lado de la cordillera y vecina de San Juan, mantiene una situación de vigilancia por la crecida de distintos cursos de agua. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) declaró alerta roja por riesgo de desborde en las comunas de Monte Patria y Río Hurtado, luego de que las estaciones de monitoreo registraran caudales por encima de los umbrales establecidos.

En Monte Patria, la advertencia se activó por el comportamiento del río Grande, en el sector de Las Ramadas. La medida reemplazó a la alerta amarilla por crecida que estaba vigente desde el 6 de octubre. En Río Hurtado, la alerta roja se dispuso este lunes, después de que la estación hidrométrica de San Agustín alcanzara también un nivel de riesgo.

La declaración de alerta roja habilita la movilización de todos los recursos disponibles para responder ante una eventual emergencia y controlar la situación. Según el esquema de protección civil chileno, la medida se mantiene mientras las condiciones de los cauces representen un peligro. En paralelo, las autoridades conservaron otras advertencias en la misma región, con distintos niveles de riesgo según cada localidad.

Otras comunas bajo seguimiento Salamanca continúa bajo alerta amarilla por crecida, mientras que Paihuano, Vicuña e Illapel permanecen con alerta temprana preventiva. En esta última comuna, el deshielo activó la quebrada El Chañar, en el sector de Los Perales, y afectó parcialmente el flujo habitual del río Choapa. El monitoreo se concentra en los sectores donde los caudales y las quebradas muestran mayor variación.

Embalse La Paloma El escenario está atravesado además por la apertura de compuertas del embalse La Paloma, ubicado en Monte Patria. El jueves 5 de noviembre comenzó la liberación de parte del agua acumulada durante el año, en una operación que no se registraba desde hacía 29 años. Según el texto original, las reservas del embalse superaron el 80% de su capacidad, lo que incrementó el caudal del río Limarí.

Ese aumento llevó a medidas preventivas en sectores de Ovalle, entre ellas el cierre temporal del Parque Los Peñones y de pasos cercanos al cauce que presentaban complicaciones por el avance del agua y la aparición de socavones. Las autoridades regionales recomendaron evitar la circulación por áreas próximas a ríos, quebradas y canales, respetar los cierres preventivos y atender eventuales instrucciones de evacuación. La situación sigue bajo vigilancia en distintas localidades de Coquimbo, con impacto en el sistema hídrico compartido por la región cordillerana y los vínculos fronterizos con San Juan.