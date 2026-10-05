El presidente del Gobierno español adelantó los comicios tras el rechazo parlamentario de dos decretos sobre vivienda. La decisión reordena el calendario político en medio de tensiones judiciales y sociales.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, después de que el Congreso rechazara dos decretos sobre vivienda promovidos por su Ejecutivo. La derrota parlamentaria se produjo el viernes y terminó por precipitar una decisión que modifica el calendario electoral previsto, ya que los comicios estaban originalmente programados para 2027. Tras el rechazo de las iniciativas, Sánchez resolvió disolver las Cortes y convocar a los españoles a las urnas.

El anuncio fue realizado durante una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, donde el mandatario defendió la gestión de su gobierno y presentó las próximas elecciones como una definición sobre el rumbo político que deberá tomar España. La decisión se apoyó en un revés legislativo vinculado a la política de vivienda, un área que había quedado en el centro de la agenda oficial. En términos institucionales, la disolución de las Cortes implica el cierre anticipado del período parlamentario y la apertura formal de la campaña electoral.

Contexto político y social El escenario en el que se produce el adelanto también está atravesado por la movilización social generada a raíz del desahucio de una mujer de 87 años en Madrid. A eso se suma un clima de desgaste para el oficialismo tras ocho años de Sánchez al frente del Gobierno. El texto original también menciona distintos escándalos y causas judiciales que involucran a personas de su entorno, entre ellas su esposa y antiguos colaboradores del Partido Socialista, sin detallar en esta nota el estado procesal de esos expedientes.

Presión migratoria y oposición El cuadro político se complejiza además por las críticas relacionadas con la situación migratoria en Ceuta, después del ingreso de miles de personas provenientes de Marruecos a fines de julio. Parte de ese grupo continúa alojada en campamentos improvisados, según el material de origen. En paralelo, el Partido Popular había reclamado durante los últimos meses un adelanto electoral, lo que ahora se concreta con la convocatoria oficial realizada por Sánchez.

Escenario electoral Las últimas encuestas citadas por AFP ubican al Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, por delante del Partido Socialista, aunque sin alcanzar una mayoría absoluta. Si ese escenario se confirma en las urnas, el PP necesitaría acuerdos con otras fuerzas para formar gobierno. En ese esquema, Vox, tercera fuerza política, podría tener un papel relevante en la conformación de una mayoría parlamentaria.

La convocatoria para el 29 de noviembre abre ahora un período de campaña y negociación en el que el resultado legislativo será determinante para la formación de gobierno. Hasta entonces, la referencia institucional queda fijada por la disolución de las Cortes y la fecha electoral ya anunciada por el presidente del Gobierno.