La Policía Federal notificó al senador por orden de Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal. La medida se dictó tras el balotaje y en el marco de dos investigaciones.

A menos de 24 horas de la derrota en el balotaje presidencial de Brasil, el senador Flávio Bolsonaro fue intimado por la Policía Federal a entregar sus pasaportes y quedó impedido de salir del país, por orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

La notificación judicial se realizó en la vía pública, cuando el legislador salía de visitar en Brasilia a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple prisión domiciliaria. La medida se dispuso en una causa que avanzó tras confirmarse el resultado electoral y se inscribe en dos investigaciones que tramita el máximo tribunal brasileño.

Tras conocerse la decisión, el senador difundió un video en sus redes sociales y denunció una persecución política. “Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política”, afirmó.

En el mismo mensaje, agregó: “Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme”. La frase quedó como respuesta pública inmediata a la orden judicial, aunque la resolución fue adoptada por el magistrado sin que en el texto difundido se detallaran los fundamentos completos de la medida.

El caso quedó abierto en el plano judicial y político, con una restricción de salida del país que seguirá vigente mientras avance la investigación. La situación de Flávio Bolsonaro se suma al escenario procesal que involucra a su entorno familiar y al seguimiento de las causas que lleva adelante el STF.