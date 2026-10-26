El papa lo anunció en su cuenta oficial de X. La visita se extenderá del 8 al 11 de noviembre e incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El papa León XIV confirmó este lunes su viaje a la Argentina con un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, en el que escribió: "¡Argentina, allá vamos!". El anuncio ratificó una visita que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, según la información difundida sobre la agenda prevista. El dato adquiere relevancia institucional por tratarse de la primera visita oficial del Pontífice al país. El texto difundido no aportó otros detalles sobre la organización del viaje ni sobre eventuales cambios en el cronograma.

Agenda en tres ciudades

La gira incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. De acuerdo con la información publicada, el Pontífice llegará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo procedente de Uruguay. La previsión oficial también contempla una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Además, está previsto que brinde un discurso en el Palacio Libertad, aunque no se informaron aún los contenidos ni el formato de esa actividad.

Antecedente médico

La confirmación llegó después de que se informara que León XIV había sido operado recientemente por un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón. Ese antecedente médico formó parte del contexto inmediato de la comunicación sobre el viaje, aunque no se detalló si incidió en la definición de la agenda. Tampoco se informó si la visita incluirá encuentros adicionales con autoridades eclesiásticas, dirigentes políticos o representantes sociales.

Por el momento, el cronograma conocido se limita a las fechas y ciudades ya difundidas, con llegada prevista a la capital argentina el 8 de noviembre y cierre de la actividad el 11 de noviembre. La confirmación pública en X dejó abierta la espera por mayores precisiones sobre seguridad, protocolo y eventuales modificaciones operativas de una visita que tendrá impacto institucional en Argentina.