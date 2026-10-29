Daniel Ubillos falleció en Canelones cuando su avión colisionó con otro durante un ensayo. La investigación quedó a cargo de la Junta de Accidentes y de la fiscalía de Atlántida.

Un hombre de 58 años murió este miércoles tras un accidente aéreo ocurrido en Guazuvirá, en el departamento de Canelones, Uruguay, cuando realizaba una acrobacia con un avión de pequeño porte. La víctima fue identificada por autoridades locales como Daniel Ubillos, expiloto de la Fuerza Aérea Uruguaya. El hecho ocurrió cerca del aeródromo Green y quedó bajo investigación administrativa y judicial.

Según la información difundida, Ubillos colisionó en el aire con otro piloto que participaba de la misma práctica. Ese segundo aviador, de 32 años, logró realizar un aterrizaje de emergencia en la pista del aeródromo Green y resultó ileso, aunque quedó en estado de shock. La secuencia fue informada por medios uruguayos como Subrayado.

Ensayo previo a una exhibición

Los dos pilotos estaban en pleno ensayo para una demostración prevista para los próximos días en el departamento de Colonia. Ubillos era además fundador del aeródromo Green, según los datos difundidos tras el accidente. Durante la jornada circularon imágenes del área del siniestro, que mostraron una zona agreste y de difícil acceso para un aterrizaje de emergencia.

Investigación en curso

Un integrante del equipo de acrobacias identificado como Javier Durán sostuvo que los pilotos tenían amplia experiencia y mencionó que podrían haber colisionado tras “un toque entre ellos mismos”. Sin embargo, esa hipótesis no fue confirmada y los motivos del accidente siguen siendo materia de investigación por parte de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de Uruguay. En paralelo, el caso quedó en manos de la fiscalía de Atlántida.

Próximas medidas

El testimonio del piloto de 32 años será requerido más adelante para intentar esclarecer las circunstancias del incidente. También siguen pendientes las pericias sobre el estado del avión de Ubillos y sobre la maniobra que impidió recuperar el control de la aeronave después del contacto en el aire. Esos elementos serán centrales para determinar cómo se produjo el choque y qué factores intervinieron en la caída.