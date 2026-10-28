La colisión entre dos formaciones de alta velocidad en Toledo dejó al menos 60 muertos y decenas de heridos. La investigación apunta al sistema de señalización y a los protocolos de control.

La investigación por el choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia española de Toledo busca establecer si el siniestro obedeció a un error humano o a una falla en el sistema de seguridad y señalización. La tragedia ocurrió en las inmediaciones de la estación de Urda y dejó al menos 60 muertos y decenas de heridos, según el último balance de las autoridades regionales.

El episodio se registró este miércoles, a las 8.54, en un tramo de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía. Un tren de Renfe que viajaba desde la capital española hacia Sevilla impactó contra una formación de Iryo que permanecía detenida sobre la misma vía. La colisión provocó el descarrilamiento de varios vagones y la caída de dos de ellos por un terraplén, lo que complicó las tareas de rescate.

Hipótesis técnicas Entre las líneas de análisis figura una posible falla en el sistema automático LZB, mecanismo de protección ferroviaria que regula el tránsito y detiene los convoyes ante riesgos. También trascendió que el sistema habría estado interrumpido durante algunos minutos y que, en ese lapso, el maquinista del tren de Renfe habría recibido una habilitación desde el centro de control de Atocha para continuar la marcha. Los peritos deberán verificar esas comunicaciones y contrastarlas con los registros de circulación.

Factores humanos Otra hipótesis en estudio es la de un error humano, señalada por referentes del sector gremial. Pepa Páez, secretaria general del sector ferroviario de CCOO, sostuvo que todavía es prematuro confirmar los motivos exactos. A esa postura se sumó el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), que continúa recabando datos sobre el desempeño de los profesionales y el estado de la red. La reconstrucción del hecho deberá establecer por qué dos formaciones coincidieron en un tramo de vía incompatible.

Consecuencias operativas Como efecto inmediato del siniestro, la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó interrumpida. El administrador de infraestructura ferroviaria, Adif, habilitó centros especiales de contención e información para familiares de las víctimas en las terminales de Madrid-Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba. En paralelo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, canceló su agenda oficial y expresó su solidaridad con los familiares de los afectados.

La definición sobre las responsabilidades dependerá de los peritajes técnicos y del cotejo de las comunicaciones entre los convoyes y el centro de control. Hasta que esos informes no estén concluidos, la causa seguirá abierta entre la hipótesis de una falla en el sistema de protección ferroviaria y la posibilidad de una equivocación en la cadena de conducción y habilitación del servicio.