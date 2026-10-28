El vuelo repostó en Guayaquil antes de continuar hacia su destino final por una ruta que evitó el territorio brasileño.





Bolsonaro llegó al aeropuerto de Opa-locka, en el área de Miami, tras un vuelo que despegó de Argentina e hizo una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, para cargar combustible, según pudo saber Infobae. La ruta elegida evitó sobrevolar el territorio brasileño.





La partida del avión, que había permanecido en el aeropuerto misionero desde la noche del lunes, se produjo en medio de la controversia por la situación judicial del senador, quien habría salido de Brasil pese a una orden atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que le impediría abandonar el país.





La aeronave, un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, pertenece a la empresa Baires Fly S.A. El avión había llegado a Puerto Iguazú el lunes por la noche, procedente del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, y su partida hacia Estados Unidos se realizó en la madrugada del miércoles.





La compañía había solicitado el lunes los trámites de Aduana y Migraciones para los pasajeros y la tripulación. El avión permaneció en el aeropuerto después de que la salida prevista para las primeras horas del martes no se concretara.





Horas más tarde del despegue, la agencia migratoria argentina difundió un comunicado a través de la red social X en el que informó sobre el ingreso de cuatro integrantes de la familia Bolsonaro a territorio argentino.





Según el organismo, “Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ingresaron al país el lunes 27 de octubre a las 22:50, a través del paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones”.





La autoridad migratoria precisó que los cuatro ciudadanos ingresaron con “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”. También indicó que los trámites migratorios se registraron sin incidentes.





El lunes, Flávio Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo interceptaron cuando salía de la casa de su padre, en Brasilia, para comunicarle una decisión atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. “Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, declaró el senador en un video publicado en redes sociales.

El avión privado Gulfstream G400 en el que viaja el senador brasileño Flávio Bolsonaro y su familia aterrizó en el aeropuerto de Opa Locka en Miami, tras despegar este miércoles del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones. El ex candidato presidencial y senador brasileño fue visto descender de la aeronave con su esposa y tres escoltas.