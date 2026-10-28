Dos formaciones de pasajeros colisionaron en la línea Madrid-Sevilla, en la localidad de Urda. Las autoridades advierten que la cifra de víctimas fatales podría aumentar.

Un choque entre dos trenes de pasajeros en Urda, provincia de Toledo, dejó un saldo preliminar de 46 muertos este miércoles, según informaron las autoridades. El siniestro ocurrió en la línea Madrid-Sevilla y mantiene en curso las tareas de rescate y remoción en el lugar. Los equipos de emergencia trabajan sobre una escena en la que dos vagones se descarrilaron y cayeron por un terraplén.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el impacto se habría producido por un error humano que derivó en la autorización para que uno de los trenes continuara su marcha cuando la vía estaba ocupada. Esa hipótesis surge de los reportes iniciales y no constituye todavía una conclusión judicial o técnica definitiva. La empresa Iryo fue mencionada junto al tren AVE involucrado en la colisión.

Operativo de emergencia En el lugar intervienen dotaciones de bomberos y servicios de emergencia 112, que continúan con la asistencia a heridos y el relevamiento de pasajeros. La magnitud del accidente obligó a sostener un despliegue de rescate mientras se intenta precisar cuántas personas viajaban en cada formación. Las autoridades advirtieron que el número de fallecidos podría incrementarse a medida que avancen las tareas.

Repercusiones institucionales El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió de manera inmediata todas sus actividades oficiales previstas para la jornada. Entre los compromisos que dejó en suspenso figuraba la clausura de la Cumbre Mundial de la Obesidad 2026 en el Ministerio de Sanidad, en Madrid. La decisión estuvo vinculada al seguimiento de la contingencia y al impacto político del accidente.

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, confirmó las víctimas iniciales y ratificó que las labores de rescate y remoción de escombros continúan. El avance de esas tareas será determinante para establecer el número final de fallecidos y el estado de los heridos. También quedará por definir el resultado de la investigación sobre las causas del choque y eventuales responsabilidades operativas.