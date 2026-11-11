Un trabajador murió en Chiclayo, región de Lambayeque, tras el colapso de una estructura monumental que se levantaba como arco de bienvenida para la llegada del papa León XIV. El hecho ocurrió durante los preparativos previos a la visita del pontífice y derivó en la caída del obrero desde gran altura. La información fue consignada por la cadena RPP Noticias.

Según el reporte, la estructura se encontraba en las tareas finales de montaje y llevaba cerca de dos semanas de desarrollo para recibir a la comitiva papal. Testigos citados por ese medio señalaron que el arco cedió de manera imprevista mientras se realizaban esos trabajos. El desplome provocó que el trabajador cayera sobre la cinta asfáltica y sufriera heridas de gravedad.

Vecinos y testigos del accidente indicaron además que el obrero no contaba con los implementos ni con arneses de seguridad requeridos para tareas en altura. Ese punto quedó planteado como una de las variables que deberán ser revisadas en la investigación. Por el momento, el hecho reportado es la muerte del trabajador y el colapso de la estructura durante el montaje.

Investigación y responsabilidades Tras el desmoronamiento, efectivos de la Policía Nacional y personal de auxilio acudieron al lugar para acordonar el área e iniciar los peritajes correspondientes. Las autoridades locales evalúan las responsabilidades de la empresa o entidad a cargo del montaje por el presunto incumplimiento de los protocolos de seguridad laboral. Ese examen deberá determinar si hubo fallas en la ejecución, en la supervisión o en las condiciones de trabajo.

El episodio ocurrió en la previa de la gira apostólica de León XIV por Perú y alteró los preparativos en la zona norte del país. Hasta ahora no se informaron públicamente otras medidas adoptadas ni el resultado de los peritajes. La variable a seguir es la definición de responsabilidades sobre la obra y las condiciones en que se desarrollaba el montaje.