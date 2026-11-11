Irán declaró este miércoles como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas, en respuesta a la decisión del gobierno de Javier Milei de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en su listado de entidades terroristas. El anuncio fue realizado por el Ministerio de Exteriores de la República Islámica, que calificó la medida argentina como un “acto hostil” y advirtió sobre sus consecuencias. La designación alcanza específicamente a esas dos fuerzas y no incluye al Ejército.

Tensión bilateral La decisión profundiza las tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Teherán, atravesadas por las acusaciones contra el régimen iraní por los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994. En un comunicado, la Cancillería iraní explicó que la declaración se fundamenta en una ley nacional que establece medidas de reciprocidad contra los países que respalden la decisión de Estados Unidos de considerar terrorista a la Guardia Revolucionaria. “Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto”, advirtió el Ministerio de Exteriores iraní, sin precisar qué medidas adicionales podría adoptar.

Antecedente argentino El anuncio se produjo después de que el gobierno de Javier Milei declarara a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, una decisión anunciada a fines de marzo de 2026. En ese momento, la administración argentina explicó que la medida se fundamentaba en “informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino”. El Gobierno vinculó a la organización militar iraní con los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido en marzo de 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en julio de 1994. Ambos ataques, que permanecen impunes, fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hezbollah.

Marco político La decisión argentina se inscribió en una política de mayor alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel, países que mantienen un enfrentamiento con el régimen iraní. La medida de Teherán también tiene un antecedente reciente: a comienzos de noviembre, Irán designó como organizaciones terroristas a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea británicas, mientras que clasificó al servicio de inteligencia exterior MI6 como un “grupo hostil”. Según el Ministerio de Exteriores iraní, aquella decisión fue una “respuesta a las acciones hostiles del gobierno británico contra la República Islámica de Irán durante el último año, incluida la participación en la guerra impuesta por Estados Unidos y el sionismo contra Irán”.

Contexto internacional Estados Unidos había incorporado a la Guardia Revolucionaria a su listado de organizaciones terroristas en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump. La Unión Europea adoptó una decisión similar en enero de 2026, después de la represión de las protestas antigubernamentales en territorio iraní. Con esa secuencia de decisiones, el conflicto diplomático suma un nuevo capítulo y deja abierta la posibilidad de nuevas medidas de reciprocidad por parte de Irán.