La Fiscalía accedió a la habitación de seguridad de la residencia en San Bernardino . No hallaron dinero ni objetos de valor y el inmueble pasó a la SENABICO.

Agentes fiscales y policiales abrieron este martes la bóveda de la mansión del destituido presidente Santiago Peña, en San Bernardino, en el marco de la investigación por el cierre del Ueno Bank, causa en la que el exmandatario figura entre los procesados. La Fiscalía confirmó el acceso a la habitación de seguridad, aunque todavía no difundió imágenes ni precisiones oficiales sobre su contenido. Según lo informado por ABC y reproducido por Noticias Argentinas, el espacio estaba vacío.

La intervención se produjo luego de un primer allanamiento realizado el domingo 8 de noviembre, cuando los agentes encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa y protegida por una doble puerta. La primera pudo abrirse, pero la segunda presentaba un mecanismo de seguridad de procedencia israelí que impidió avanzar en ese momento. Ante esa situación, la vivienda quedó bajo custodia policial mientras se definía cómo ingresar al sector reservado.

Acceso a la habitación de seguridad La fiscal Silvia González explicó al término del procedimiento que Peña, a través de su abogado, indicó dónde estaba la llave de seguridad, en un sector de la casa, lo que permitió abrir la habitación. La funcionaria señaló además que esa bóveda funcionaría como una habitación de pánico, de acuerdo con la versión de la defensa del exmandatario. Una fuente de la Fiscalía informó que, desde ahora, la casa queda bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).

La misma fuente indicó que la residencia seguirá bajo resguardo de militares hasta que se concrete la transferencia operativa a la institución que encabeza la ministra Teresa Rojas de Jara. Con ese paso, el inmueble pasa a la órbita estatal mientras avanza la investigación vinculada al cierre por insolvencia de Ueno Bank y al colapso del Grupo Vázquez, conglomerado del que esa entidad formaba parte. El caso también involucra los vínculos empresariales que Santiago Peña Palacios mantuvo como accionista hasta el año pasado.

Préstamos y costos declarados El informe agrega que la construcción de la residencia de verano de Peña tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes (US$ 1.250.000), financiados con préstamos de Ueno Bank. Según los datos consignados, el 13 de mayo de 2024 la entidad otorgó dos préstamos simultáneos por 3.548.000.000 de guaraníes (US$ 575.200) para esa obra. Las cuotas mensuales eran de G. 239.000.000 (US$ 38.750), equivalentes a seis veces su sueldo presidencial de G. 37.908.800 (US$ 6150).

El expediente sigue en trámite y, por ahora, la información oficial disponible se limita a la confirmación de que la bóveda fue abierta y no contenía dinero ni objetos de valor. También permanece vigente la situación procesal de Santiago Peña Palacios, quien, según el texto original, está procesado por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio y cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), en Asunción.