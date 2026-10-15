El hermano mayor del pontífice padece mieloma múltiple desde 2017 y volvió a tratarse en Florida. La familia informó que la enfermedad reapareció hace tres meses.

Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, padece mieloma múltiple desde 2017 y sufrió una recaída hace aproximadamente tres meses. La información fue confirmada por su esposa, Deborah Prevost, en una entrevista con la cadena estadounidense CBS News, en paralelo a la recuperación del pontífice tras una cirugía por un tumor pulmonar.

Prevost tiene 74 años y fue diagnosticado con este tipo de cáncer de la sangre que afecta las células plasmáticas de la médula ósea. En 2019 recibió un tratamiento que incluyó un trasplante de células madre y su participación en un ensayo clínico, lo que permitió mantener la enfermedad en niveles muy bajos durante varios años. Según la información difundida, hace tres meses el cáncer volvió a manifestarse y actualmente participa en un nuevo ensayo clínico en un hospital de Florida, en Estados Unidos, donde reside.

Seguimiento clínico Deborah Prevost no brindó detalles sobre el estadio actual de la enfermedad ni sobre la respuesta al tratamiento. Sí señaló que la familia mantiene la esperanza y expresó: “Seguimos rezando y manteniendo el ánimo en alto por ambos”. La referencia incluyó tanto la situación de Louis como la del papa, en un contexto familiar atravesado por diagnósticos oncológicos.

Estado del pontífice La situación de Louis se conoció mientras León XIV, de 71 años, se recupera de la intervención quirúrgica realizada el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma. Los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se detectó un adenocarcinoma pulmonar. Según el parte difundido, la cirugía se desarrolló sin complicaciones y el pontífice presenta una evolución favorable, con pequeñas caminatas, fisioterapia respiratoria y retorno a su alimentación habitual.

Los hermanos mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada, antes de que Louis Prevost ingresara al nuevo ensayo clínico. La familia, además, tiene antecedentes de cáncer: la madre del papa, Mildred Martínez Prevost, atravesó la enfermedad antes de fallecer en 1990, mientras que su padre, Louis Marius Prevost, murió en 1997 tras padecer cáncer de colon y problemas cardíacos.

El mieloma múltiple no se considera curable en la mayoría de los casos, pero puede controlarse durante períodos prolongados con tratamientos específicos, inmunoterapia y trasplantes de células madre. En ese marco, el seguimiento del nuevo ensayo clínico en Florida será la variable a observar en las próximas semanas.