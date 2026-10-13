El papa León XIV será internado este martes en el Hospital Universitario Gemelli, en Roma, para una intervención quirúrgica destinada a extirparle un nódulo pulmonar. Según informó el Vaticano, los médicos consideran conveniente realizar el procedimiento cuanto antes y prevén una recuperación de alrededor de una semana. La decisión introduce una variable sobre la agenda internacional del pontífice en las próximas semanas.

De acuerdo con la comunicación oficial, el Papa se mostró de buen ánimo y resolvió mantener las actividades previstas para esta jornada. Sin embargo, la hospitalización le impedirá participar de la misa matutina en la Basílica de San Pedro, con la que cerrará la conferencia Amoris Laetitia, que reúne en Roma a obispos de distintos países. La intervención ocurre en un momento en que la Santa Sede sostiene compromisos pastorales e institucionales ya programados.

La operación se realizará a menos de un mes del viaje apostólico que León XIV tiene previsto por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. En ese contexto, creció la atención sobre el impacto que pueda tener la cirugía en el cronograma internacional. El tramo argentino del itinerario está fijado entre el 8 y el 11 de noviembre, según la información difundida en torno a la gira.

Audiencia en el Vaticano

El arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Eduardo Lozano, mantuvo el lunes una audiencia de aproximadamente media hora con León XIV en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. Tras el encuentro, Lozano confirmó que el pontífice mantiene la intención de concretar su visita a la Argentina. No obstante, señaló que la evolución de su salud y los tiempos de recuperación serán determinantes para definir si puede cumplir con el cronograma establecido.

La agenda inmediata del Papa también incluye otras actividades cuya realización dependerá de su recuperación. Entre ellas figura una audiencia prevista para el jueves 22 de octubre con los participantes de la conferencia internacional “Trazando nuevos mapas de esperanza”, organizada en el ámbito del Dicasterio para la Educación. También permanece pendiente la confirmación de su participación en la conferencia interreligiosa por la paz de la comunidad de Sant’Egidio, que se realizará en Asís el 27 de octubre, cuando se cumplirán 40 años del encuentro convocado por Juan Pablo II.

Mensaje sobre Sudamérica

En medio de la incertidumbre por la intervención, León XIV dejó una frase que fue interpretada como una señal de que sostendría el viaje previsto a Sudamérica. Durante el saludo a los ciudadanos peruanos que participaron de una procesión en la plaza de San Pedro en honor al Señor de los Milagros, el pontífice expresó: “Gracias por sus oraciones por la visita pastoral que haré”. Sus palabras mantuvieron abierta la expectativa sobre la gira de noviembre, mientras la atención queda centrada en el resultado de la cirugía y en la evolución clínica de los días posteriores.