El Vaticano informó que la operación fue exitosa y que el papa permanecerá al menos una semana en el Gemelli. Este miércoles dará los primeros resultados postoperatorios.

El papa León XIV fue intervenido este martes en Roma para extirparle un adenocarcinoma pulmonar, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El Vaticano describió la operación como exitosa y señaló que se trató de la primera hospitalización del pontífice desde que asumió el papado. La internación se produce mientras los médicos continúan con los exámenes postoperatorios para definir el alcance de la enfermedad.

La cirugía se realizó en el Hospital Universitario Agostino Gemelli, adonde el pontífice, de 71 años, ingresó a las 13.07. El procedimiento fue video asistido y estuvo a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora, jefe del servicio en ese centro hospitalario. Según el comunicado citado por Vatican News, durante la intervención se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho y el examen histológico realizado en el momento confirmó el diagnóstico sospechado en los estudios previos.

El diagnóstico corresponde a un adenocarcinoma de pulmón, el tipo de cáncer pulmonar más frecuente. La Santa Sede indicó que la lesión fue localizada y que la intervención fue “radical”, expresión que el propio Vaticano explicó como la intención de no dejar tejido afectado en el área detectada. El procedimiento duró 90 minutos, aunque el Papa permaneció tres horas en el quirófano, y la estancia hospitalaria está prevista por aproximadamente una semana.

Tras la operación, León XIV se despertó sin problemas y, luego de un breve período de observación, volvió a su habitación en la décima planta del hospital. El portavoz vaticano, Matteo Bruni, informó que el pontífice se mostró “lúcido y orientado” y que pidió la cena al regresar a la habitación. La agencia oficial del Vaticano añadió que ese dato fue interpretado dentro de la propia comunicación médica como una señal de evolución inmediata favorable, aunque el comunicado no detalló todavía un tratamiento posterior.

Qué sigue es el análisis de los ganglios linfáticos y del material extirpado, estudios que permitirán determinar si la enfermedad se había propagado y en qué estadio se encuentra. La agencia de noticias del Vaticano anticipó que este miércoles la Sala de Prensa de la Santa Sede informará sobre cómo pasó la noche el pontífice y sobre los primeros resultados de los exámenes postoperatorios. Por ahora, los médicos no hablaron de quimioterapia ni de otras terapias hasta conocer esos análisis, mientras el seguimiento clínico continúa en el Gemelli.