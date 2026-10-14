El pontífice agradeció el apoyo de los fieles en su primer mensaje público tras la cirugía por un adenocarcinoma pulmonar.

El papa León XIV difundió su primer mensaje público tras la operación a la que fue sometido en Roma por un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de tumor maligno. Desde su convalecencia en el hospital Gemelli, agradeció las oraciones recibidas y pidió que continúen durante su recuperación.

“Les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes”, expresó el líder de la Iglesia católica en un comunicado dirigido a los participantes de un simposio por el décimo aniversario de Amoris laetitia, documento publicado por su predecesor, el papa Francisco. El mensaje fue difundido en el marco de su primer día de convalecencia después de la intervención quirúrgica.

Evolución médica

Según la información difundida sobre su estado de salud, el pontífice, de 71 años, pasó una primera noche tranquila, estaba de buen humor y comenzó la fisioterapia respiratoria. También inició sus primeros desplazamientos a pie y retomó de manera progresiva su alimentación habitual. Esos datos forman parte del seguimiento médico posterior a la cirugía, mientras permanece bajo supervisión en Roma.

Actividad durante la internación

Pese a continuar internado, León XIV participó en una misa durante la tarde del miércoles, según informó Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La celebración se realizó en una sala acondicionada en la décima planta del centro médico, debido a que la capilla de ese nivel está en obras de restauración. El Vaticano precisó además que el pontífice concelebró la Eucaristía, es decir, que participó junto con otro sacerdote o varios sacerdotes.

Próximos pasos

El Vaticano no informó un alta médica ni un plazo para su regreso a las actividades habituales. Por ahora, la evolución del cuadro continúa bajo control clínico en el hospital Gemelli, mientras se mantiene la recuperación posoperatoria y la vigilancia sobre su respuesta al tratamiento.