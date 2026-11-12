El Papa llegó a Lima y fue recibido por Keiko Fujimori en el inicio de su visita apostólica. La agenda se extenderá hasta el 16 de noviembre en cinco regiones.

El papa León XIV llegó este miércoles a Perú y fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori en el inicio de su visita apostólica al país. Tras aterrizar en la Base Aérea del Callao, el Pontífice recorrió avenidas de Lima ante una multitud de fieles que lo esperó con banderas del Vaticano y de Perú, aplausos y vítores. La llegada se produjo luego de su visita a la Argentina, en el marco de la gira regional que completa en territorio peruano.

Luego de pasar por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil, la caravana llegó a la Plaza de Armas de Lima, donde ingresó al Patio de Honor del Palacio de Gobierno. Allí recibió los honores de Estado correspondientes a su investidura como jefe del Estado Vaticano y fue acompañado por Fujimori y la guardia presidencial. La ceremonia marcó el inicio formal de una agenda de seis días en el país andino.

Uno de los momentos centrales fue la entonación de las estrofas del Himno Nacional de Perú por parte de León XIV, acompañado por un coro infantil y las autoridades presentes. El gesto se dio en un país donde el Papa desarrolló parte de su trayectoria religiosa antes de ser elegido en mayo de 2025. Robert Francis Prevost, su nombre de nacimiento, llegó a Perú en 1985 como misionero agustino y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

Agenda y alcance

La visita representa la última etapa de la gira apostólica por Sudamérica, que incluyó previamente a Uruguay y la Argentina. El recorrido en Perú se extenderá hasta el 16 de noviembre y contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. La agenda prevé encuentros religiosos, institucionales y comunitarios, con impacto en la organización del protocolo estatal y eclesiástico en esas regiones.

Antecedentes y vínculos con el país

Entre 2015 y 2023, Prevost fue obispo de Chiclayo, ciudad con la que construyó un vínculo estrecho con la comunidad local. Ese antecedente explica el peso simbólico de su paso por esa jurisdicción durante la gira. La agenda también incluye una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Durante su primera jornada en Lima, León XIV tiene previsto reunirse con Fujimori y participar de un encuentro institucional en el Gran Teatro Nacional. La agenda continuará el jueves con una reunión con los obispos peruanos, una celebración religiosa en la Catedral de Lima y un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano. También encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

En los días siguientes, el Papa viajará a Chiclayo, además de visitar Cajamarca, Cusco y Pucallpa. El cierre de la gira será el lunes 16 de noviembre, con una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, antes del regreso a Roma.