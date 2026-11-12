El pontífice aterrizó este miércoles a las 19.03 en Perú. Aerolíneas Argentinas cerró el operativo especial de traslado de su comitiva.

El papa León XIV arribó este miércoles por la tarde a Lima, Perú, en un avión de Aerolíneas Argentinas, con lo que la compañía estatal concluyó el operativo especial dispuesto para su traslado y el de su comitiva oficial durante la visita que realizó en la Argentina.

El procedimiento incluyó vuelos nacionales e internacionales y una operación carguera para el transporte de equipaje. Según el detalle informado, la etapa final se concretó con el vuelo AR1096, que despegó a las 14 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y aterrizó en la capital peruana a las 19, equivalente a las 17 de Perú.

Tras descender del avión, el Pontífice fue recibido por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y por el canciller de ese país, Carlos Espá. La recepción se realizó con una alfombra roja, en un protocolo que replicó el utilizado durante sus visitas a Uruguay y la Argentina.

La llegada a Lima cerró la etapa logística del desplazamiento internacional organizado por la línea aérea estatal. El dato relevante para la operatoria es que el traslado combinó tramos aéreos de distinta escala y una logística específica para equipaje, en el marco de una gira que ya había pasado por la Argentina.

El aterrizaje en Perú marca ahora el inicio de la agenda local del Pontífice, con su primera actividad prevista en el Palacio de Gobierno. Ese encuentro con la presidenta Keiko Fujimori quedó como el primer paso institucional tras su arribo al país.