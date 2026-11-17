El Papa repasó su visita a la Argentina y dijo que conversó con Javier Milei sobre la situación económica. También llamó a reducir la desigualdad y la polarización.

El papa León XIV hizo un balance de su paso por la Argentina y detalló que en sus reuniones con el presidente Javier Milei uno de los temas centrales fue la situación económica del país. En una conferencia de prensa a bordo del avión que lo llevaba de regreso a Roma, sostuvo que también planteó la necesidad de prestar mayor atención a los sectores más vulnerables. El intercambio se produjo durante la gira sudamericana del Pontífice, que incluyó una escala previa en Uruguay y una continuidad del viaje hacia Perú.

Diálogo con el Presidente “Hablamos del respeto por el ser humano y lo animé a tomar más en consideración a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, expresó León XIV al recordar sus reuniones con el mandatario. Agregó que también conversaron sobre “algunas de las dificultades que el país está atravesando desde que él asumió”. Según su exposición, ambos encontraron coincidencias en torno al valor de la vida y la dignidad humana. “Había una apertura en él a escuchar este mensaje y entonces yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo”, afirmó.

Relación con Francisco El Papa también fue consultado por el vínculo que mantuvieron su antecesor, Francisco, y Milei, pese a sus diferencias políticas. Respondió que ambos “representaban políticamente líneas muy distintas y, sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien”. A la vez, aclaró que su mensaje no busca intervenir en disputas partidarias ni ubicarse en un espacio ideológico. “El mensaje que quiero llevar no es político”, señaló, y explicó que en distintos países intentan encasillarlo en posiciones de derecha o izquierda, cuando su propósito está vinculado con la defensa de la dignidad humana.

Economía y tejido social En esa línea, volvió sobre los planteos de su encíclica Magnifica Humanitas, presentada el 25 de mayo, y remarcó que uno de los desafíos centrales es construir una economía que permita mejorar las condiciones de vida de toda la población. “Tenemos que animar a todos los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo”, manifestó. También mencionó la cooperación internacional y la búsqueda de respuestas a los problemas que generan conflictos y consecuencias económicas sobre las sociedades.

León XIV sumó que la distribución de la riqueza y el debilitamiento de los sectores medios forman parte de los problemas que observa en distintos países. Consideró necesario acompañar a las pequeñas empresas para que puedan generar puestos de trabajo y fortalecer las posibilidades de crecimiento de la clase media. “Muchas veces las pequeñas empresas, si reciben una ayuda, pueden hacer más para crear empleo”, sostuvo. Luego vinculó esa idea con la doctrina social de la Iglesia y con la necesidad de avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos.

Polarización y medios El Pontífice también dedicó parte de la conferencia al clima de confrontación que atraviesan distintas sociedades y al papel que pueden cumplir los medios de comunicación para revertirlo. Defendió la construcción de consensos y la búsqueda de puntos de encuentro por encima de las diferencias. “Yo personalmente creo en el mensaje de construir puentes, de buscar la reconciliación”, expresó. Además, advirtió sobre el uso de expresiones violentas y las dificultades que genera la polarización, incluso dentro de las propias familias.