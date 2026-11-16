El papa León XIV partió a las 14:26, hora local, de regreso al Vaticano tras cerrar en Perú una visita apostólica de seis días. Su última misa fue este lunes en la Base Aérea Las Palmas, donde, según la información difundida, asistió un millón y medio de fieles. En ese cierre, el pontífice dijo: “Los llevaré siempre conmigo”.

El traslado se realizó a bordo de un avión Boeing 787 de Latam. En la Base Aérea de El Callao fue despedido por el primer vicepresidente de Perú, Luis Galarreta, y por el canciller Carlos Espá, en un contexto en el que la presidenta Keiko Fujimori se encontraba de viaje en China y Japón para participar de la Cumbre de Líderes Económicos de APEC en Shenzhen y cumplir una agenda bilateral y de cooperación.

Vínculo pastoral

Robert Francis Prevost, quien durante 20 años desarrolló labor pastoral en Perú, primero como misionero enviado por la Orden de los Agustinos y luego como obispo de la diócesis de Chiclayo, fue elegido sumo pontífice en 2025. Durante su paso por el país recibió muestras de apoyo de fieles ubicados a lo largo de las calles y avenidas por las que se trasladó desde la Base Aérea de Las Palmas, en el distrito de Surco, hasta el aeropuerto de El Callao. La despedida marcó el final de su primera gira por Sudamérica, iniciada el 6 de noviembre en Uruguay y continuada del 8 al 11 en Argentina, donde ofició misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Última misa

La actividad en la Base Aérea de Las Palmas fue el cierre de la visita apostólica en Perú, que también incluyó pasos por Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Santa Cruz de Succhabamba. En su homilía, el Papa subrayó el vínculo construido con el país durante su experiencia pastoral y agradeció a quienes acompañaron sus actividades. “Queridos hermanos, al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo”, expresó, según reprodujeron Agencia Andina y Perú 21.

En otro tramo de su mensaje, agregó: “Aquí me enseñaron a ser obispo y a ser sucesor de Pedro. Gracias a quienes participaron a través de medios de comunicación, en las llanuras y en las montañas, en la Amazonia, en todo el Perú, muchas gracias a todos”. Antes de partir, también se registró un episodio durante su ingreso al recinto: mientras recorría el lugar en el papamóvil, fue alcanzado en la cara por un rosario lanzado desde la multitud. De acuerdo con Perú 21, se llevó una mano a la altura del ojo derecho y continuó su marcha sin consecuencias visibles.

Regreso a Roma

Antes de emprender el vuelo, León XIV difundió un mensaje de despedida en el que agradeció la recepción en Perú. “He venido a anunciarles a Cristo, y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes. ¡Que Dios te bendiga, mi Perú!”, expresó, según el texto publicado en Pontifex. El regreso a Roma estaba previsto para las 10:30 hora local, en el Aeropuerto Internacional Leonardo Da Vinci, de acuerdo con Vatican News. En su último día en el país, además, saludó desde el balcón de la Nunciatura Apostólica en Lima, visitó la Casa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en El Callao y recibió una camiseta del Sport Boys de manos del alcalde de El Callao, César Pérez.