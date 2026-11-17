Japón presentó el martes una protesta ante Moscú después de que dos aeronaves presuntamente rusas ingresaran en su espacio aéreo frente a la costa suroccidental del país. El incidente ocurrió cerca de Fukuoka y duró unos cinco minutos, según informó el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi. La respuesta incluyó el despliegue de cazas de la Fuerza Aérea de Autodefensa y la emisión de advertencias.

Koizumi dijo a la prensa que el gobierno japonés presentó “una protesta extremadamente severa” y exigió “enérgicamente” medidas preventivas. También afirmó que la violación del espacio aéreo “no solo constituye una grave violación de la soberanía de nuestro país, sino también una amenaza para nuestra seguridad”. El ministro no precisó qué tipo de aeronaves estuvieron involucradas.

Según la descripción oficial, las aeronaves rusas volaron a través del estrecho de Tsushima, luego se dirigieron hacia el sur y sobrevolaron las aguas entre Taiwán y la isla japonesa de Yonaguni. Koizumi señaló que Japón continúa vigilando de cerca la actividad militar rusa “con gran interés”. El episodio se suma a una preocupación creciente en Tokio por la actividad militar conjunta de Rusia y China en torno a sus costas.

Corea del Sur informó por separado que varias aeronaves militares rusas ingresaron temporalmente el lunes en su zona de identificación de defensa aérea sobre aguas entre la península coreana y Japón, aunque no violaron su espacio aéreo. El Estado Mayor Conjunto surcoreano indicó que detectó los aviones antes de que entraran en esa zona y desplegó cazas. No informó cuántas aeronaves fueron detectadas ni qué tipos de aviones eran.

Antecedentes y contexto

La violación del espacio aéreo fue presentada por Japón como la señal más reciente del deterioro de la relación bilateral. Las tensiones aumentaron desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, visitó Iturup en agosto, una de las cuatro islas controladas por Rusia frente a la costa norte japonesa que Tokio también reclama. A mediados de octubre, el arresto de un periodista japonés en Rusia, sospechado de espionaje, sumó otro foco de fricción. Pese a las protestas y los pedidos de liberación, el periodista, que trabaja para el periódico Hokkaido, sigue detenido.

Disputa territorial y próximos pasos

A principios de este mes, Rusia puso varias filiales de Japan Tobacco Inc. bajo la administración temporal de una empresa rusa, tras una orden presidencial emitida por Putin. Japón protestó y pidió que se retire esa medida. La disputa por las islas Kuriles, tomadas por la Unión Soviética en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, sigue impidiendo que ambos países firmen un tratado de paz que cierre formalmente las hostilidades. Por ahora, Tokio mantiene el monitoreo de la actividad militar rusa y no informó nuevas medidas más allá de la protesta diplomática.