El papa inició su gira latinoamericana y permanecerá en Uruguay hasta el domingo. Luego cumplirá una visita de cuatro días en Argentina con agenda oficial y religiosa.

El papa León XIV comenzó su gira latinoamericana y ya se encuentra en Uruguay, su primera escala antes de arribar a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre. La visita al país se extenderá durante cuatro días e incluirá actos oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales.

Según el cronograma oficial, el pontífice llegará al Aeroparque Jorge Newbery desde Montevideo y será recibido por el presidente Javier Milei. Luego mantendrá una reunión en la Casa Rosada y participará de una actividad con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Esa jornada también prevé un mensaje conjunto por cadena nacional.

Agenda en Buenos Aires y Córdoba La programación incluye una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y un encuentro en la Universidad Católica Argentina con dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales. León XIV también se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. El martes viajará a Córdoba para presidir una celebración multitudinaria y dialogar con integrantes de la Iglesia local.

Cierre y operativo La estadía concluirá el miércoles 11 con una visita a un complejo penitenciario federal y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país. La magnitud de las actividades motivó un operativo especial de seguridad y transporte en Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, con refuerzos en colectivos y trenes, restricciones viales y modificaciones temporales en aeropuertos y subtes.