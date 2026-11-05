El presidente paraguayo dijo que se defenderá ante el Congreso y acatará el resultado. La sesión para tratar su dimisión cayó por falta de quorum.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que se presentará ante el Congreso para ejercer su defensa en el juicio político, mientras sigue sin resolverse la renuncia que presentó este jueves y que no pudo ser tratada por falta de quorum. La definición quedó abierta después de que la sesión extraordinaria bicameral prevista para aceptar o rechazar su dimisión no reuniera la cantidad mínima de legisladores para continuar. En ese escenario, el proceso político avanza en paralelo con la crisis bancaria y las protestas mencionadas en el texto original.

Defensa y mensaje político “Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”, escribió Peña en su cuenta de X, según el texto difundido. También afirmó: “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”, y agregó que su decisión responde a la responsabilidad de dar explicaciones ante la ciudadanía. El mandatario sostuvo además que respetará el resultado del proceso, cualquiera sea su desenlace.

Proceso legislativo De acuerdo con la información difundida, el juicio político ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora espera el avance del Senado. La sesión del Congreso que debía pronunciarse sobre la renuncia quedó sin resolución porque, tras dos horas de debate, la mayoría de los diputados se retiró del recinto mientras se realizaba la votación. El resultado fue la imposibilidad de reunir el quorum necesario para seguir sesionando. En ese marco, Peña continúa siendo presidente hasta que se resuelva su situación, según señalaron un constitucionalista a la AFP y legisladores a la prensa local.

Ahorristas y responsabilidades Peña vinculó su mensaje con la situación de los ahorros de las personas afectadas por la crisis de Ueno Bank. Sostuvo que la recuperación de esos fondos no debe depender del desenlace del proceso político y afirmó: “El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”. También planteó que esclarecer los hechos y resolver los pagos deben avanzar al mismo tiempo, sin que una medida sirva de excusa para postergar la otra.

Lo que sigue El mandatario dijo que entregará la información que le requieran las instituciones competentes para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades. Además, pidió calma frente a la tensión política y las manifestaciones ciudadanas, y remarcó que quienes hayan infringido las normas deberán responder ante la Justicia. La definición institucional queda ahora atada a la continuidad del juicio político en el Senado y a la evolución de las investigaciones vinculadas con la crisis bancaria.