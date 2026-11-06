El futuro político del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quedó atado este viernes a una decisión del Senado sobre el pedido de prórroga que presentó su defensa. La Cámara Alta inició una sesión extraordinaria en el marco de la segunda etapa del juicio político y puso primero a consideración la extensión del plazo para responder a las acusaciones.

Peña solicitó 72 horas adicionales para preparar su presentación ante el Senado. El planteo fue remitido al titular del Congreso paraguayo, Basilio Núñez, mediante una nota en la que cuestionó el tiempo disponible para ejercer su defensa. Según el escrito, un plazo inferior a 12 horas no permitiría cumplir con las garantías que, a su criterio, exige un proceso de estas características.

Defensa y plazo

En su presentación, el mandatario sostuvo que “resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho”. La discusión quedó incorporada al inicio de la sesión extraordinaria, donde los senadores comenzaron a evaluar si aceptan o rechazan la solicitud. La resolución sobre ese punto condiciona el desarrollo inmediato de la instancia legislativa.

Poco después de formalizar el pedido, Peña también se pronunció a través de su cuenta personal de Instagram. Allí afirmó que se encontraba junto a sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, a la espera de una respuesta favorable del Senado. En ese mensaje, escribió: “Estamos esperando que el Senado otorgue mi solicitud de prórroga del plazo para ejercer mis derechos constitucionales de defensa, ante su notoria insuficiencia”.

Próxima definición

La sesión extraordinaria dejó como primer asunto la definición sobre el tiempo de defensa, antes de avanzar con el resto del procedimiento de juicio político. La decisión del Senado determinará si el presidente dispone de más tiempo para responder o si el trámite sigue con los plazos originalmente fijados. Hasta que esa votación se resuelva, la continuidad del proceso queda sujeta a lo que disponga la Cámara Alta.