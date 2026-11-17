La red interna de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), usada para transmitir información altamente clasificada, permanece fuera de servicio tras una caída reportada por CNN. Según seis personas familiarizadas con el asunto consultadas por la cadena estadounidense, el sistema afectado se denomina NSA Net y permite que los empleados intercambien información sensible de manera interna.

Por el momento, las fuentes citadas por CNN señalaron que no hay indicios de que la interrupción haya sido provocada por un ciberataque. Mientras la agencia intenta determinar el alcance del problema y sus posibles causas, implementó un sistema de llegadas escalonadas para organizar el ingreso de su personal. La medida sugiere que la falla sigue bajo evaluación y que el restablecimiento completo no fue informado hasta ahora.

De acuerdo con un funcionario estadounidense en actividad y otro retirado, también citados por CNN, la interrupción no afectaría la capacidad de la agencia para transmitir información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump, que se encuentra de gira por Asia. Los funcionarios explicaron que el Gobierno cuenta con múltiples sistemas de redundancia y redes de respaldo para mantener comunicaciones seguras con el mandatario mientras viaja a bordo del Air Force One.

Agenda presidencial Trump se encuentra actualmente en Filipinas y tiene previsto viajar este miércoles a China, donde mantendrá conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin. La continuidad de esos canales de comunicación resulta relevante en un contexto de movilidad internacional del presidente y de circulación de información sensible entre organismos de seguridad.

Fallas en cadena La caída de la red de la NSA se produce después de otros problemas tecnológicos registrados en Estados Unidos. El viernes pasado, una falla en los sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) obligó a suspender durante horas todos los vuelos a nivel nacional y provocó demoras y cancelaciones en miles de servicios. La agencia identificó el origen del problema en un único enrutador ubicado en Arkansas.

A su vez, una interrupción masiva que afectó a los productos de Microsoft la semana pasada dejó a usuarios de distintas partes del mundo sin acceso al correo electrónico de Outlook y a las reuniones de Teams. Hasta el momento, no hay indicios de que las fallas en los servicios de la NSA, la FAA o Microsoft hayan sido provocadas por un ciberataque. Los incidentes volvieron a poner en evidencia la dependencia de servicios esenciales respecto de la infraestructura tecnológica y sus sistemas de respaldo.