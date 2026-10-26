El presidente de Estados Unidos criticó el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El balotaje terminó con 51,76% para Lula y 48,24% para Flávio Bolsonaro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, quien se impuso en el balotaje frente al senador Flávio Bolsonaro. Las declaraciones se conocieron este domingo y estuvieron centradas en una comparación con las elecciones estadounidenses de 2020. El planteo se produjo en un contexto de resultado ajustado y con la definición ya resuelta por los datos oficiales.

Trump afirmó: "Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen". La frase quedó asociada a una lectura política del proceso electoral brasileño y no a una impugnación formal de los comicios. En el texto original no se consignan presentaciones judiciales ni observaciones institucionales sobre el escrutinio.

Resultado oficial

Según los resultados oficiales con el 99,81% de las urnas escrutadas, Lula obtuvo el 51,76% de los votos y Flávio Bolsonaro alcanzó el 48,24%. En la primera vuelta, Bolsonaro había sido el candidato más votado con el 47% de los sufragios, lo que le dio una ventaja de aproximadamente 2,2 millones de votos sobre Lula. En la segunda vuelta, el resultado se revirtió y Lula pasó a tener una ventaja de más de cuatro millones de votos.

Antecedente institucional

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue reelegido para un cuarto mandato, un hecho que el material de origen describe como sin precedentes en la historia del país. La asunción quedó programada para el próximo 5 de enero en Brasilia. Ese cronograma marca el paso inmediato siguiente del proceso político tras la confirmación del resultado electoral.

Lectura regional

El texto de origen vincula la victoria de Lula con un freno al avance de la derecha en América Latina, en un escenario regional atravesado por el giro político impulsado por Trump. También señala que las encuestas previas a la segunda vuelta anticipaban una definición ajustada, con ambos candidatos en empate técnico, aunque Bolsonaro se mantuvo por delante en las mediciones. La variable a seguir es la transición institucional en Brasil y el impacto que ese resultado pueda tener en la agenda regional.