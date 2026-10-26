El equipo de Jair Bolsonaro cuestionó el resultado del balotaje en Brasil y anticipó una presentación ante el Tribunal Superior Electoral.

El candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, anunció que solicitará la anulación de las elecciones en Brasil. Según su declaración, acusó al ganador del balotaje, el actual presidente Inácio Lula da Silva, de haber incurrido en “abuso de poder y propaganda electoral indebida” durante la jornada de votación.

El hijo del exmandatario Jair Bolsonaro sostuvo que “no reconocerá el resultado del balotaje” y adelantó que presentará recursos formales este lunes 26 ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para impugnar la validez de los comicios. La presentación, de concretarse, trasladará la controversia al máximo órgano de la justicia electoral brasileña.

Cuestionamientos al proceso Desde el equipo de campaña de Bolsonaro también se criticó el funcionamiento de las urnas electrónicas, a las que se señaló como modelos más antiguos. Además, se objetaron decisiones judiciales vinculadas con el desarrollo de la votación, entre ellas la extensión del horario dispuesta por el magistrado Cristiano Zanin, que amplió el tiempo de sufragio de 17 a 19 horas.

La impugnación anunciada se apoya en esas objeciones al proceso electoral y en la acusación de supuestas irregularidades durante la votación. Hasta el momento, el texto no consigna una resolución del TSE sobre el planteo, por lo que el próximo paso formal será la presentación de los recursos anunciados para este lunes 26.