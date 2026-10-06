El paciente murió en Nairobi tras llegar desde Uganda. Las autoridades buscan a 51 personas vinculadas al viaje y reforzaron la vigilancia fronteriza.

El Gobierno de Kenia confirmó este martes un primer caso importado de ébola en un ciudadano del país que murió el lunes mientras recibía atención en Nairobi, informó el ministro de Salud, Aden Duale.

Según las autoridades, el paciente residía desde hacía siete años en la República Democrática del Congo, donde desde mayo se registra un brote de la enfermedad. También señalaron que había empezado a sentirse enfermo aproximadamente un mes antes y que recibió tratamiento en distintos centros sanitarios de ese país.

Luego viajó por carretera a Kampala, capital de Uganda, y desde allí tomó un vuelo a Nairobi, adonde llegó el sábado 3 de octubre. Tras su arribo, fue trasladado a un hospital por un familiar y un amigo, y el personal médico dispuso su aislamiento.

Confirmación y seguimiento Las pruebas confirmaron la infección por el virus del ébola de Bundibugyo, una de las variantes del virus. En paralelo, las autoridades identificaron 28 contactos del paciente y procuraban localizar a otros 23 pasajeros y 4 tripulantes que compartieron el vuelo, como parte de las medidas para contener una eventual propagación.

Medidas sanitarias Duale indicó que se reforzó la vigilancia sanitaria en los puntos fronterizos y pidió a la población mantener la calma. La evolución del seguimiento de contactos y la localización de las personas que viajaron en el mismo avión quedan como las variables centrales para evaluar el alcance del caso en los próximos días.