El copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai (el 30 de septiembre de 2026) intentó estrellar un avión con destino a Tel Aviv en un ataque suicida inspirado en los atentados del 11 de septiembre.

A pocos días antes de conmemorar los 3 años del ataque de Hamas a Israel, del 07 de Octubre, pasa lo siguiente en territorio árabe. El pasado miércoles, 30 de septiembre de 2026, Israel casi tuvo su 11 de septiembre, parecido al ataque por aviones con terroristas a las torres gemelas y el pentágono en EE.UU. El vuelo: FZ1073 de Flydubai , cubriendo la ruta entre Dubái y Tel Aviv (Boeing 737 MAX 8). Llevaba al Copiloto de nacionalidad omaní, de 29 años, quien contaba con todos los requisitos de seguridad y un certificado de buena conducta. En los pasajeros habían adultos y niños. La aeronave que transportaba a 174 personas, de los cuales 166 eran israelíes

Un piloto señalado por extremismo islámico, un hacha en la cabina y un intento de estrellar el avión. Así fue la pesadilla a bordo del vuelo de Flydubai. El ambiente es profesional y rutinario. Nadie nota nada extraño, salvo algún que otro bostezo por lo temprano de la hora. Lo que nadie sabe es que el primer oficial, al-Hammami, tiene un plan en mente: hacerse con el control del avión y llevar a cabo un ataque que, se cree que había sido preparado con antelación.

La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos informó que el objetivo del atacante, un ciudadano omaní identificado como H.A.H., era estrellar el avión en el terminal de pasajeros del aeropuerto de Tel Aviv.

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos informó este viernes 09 de Octubre del 2026, que el copiloto del vuelo de Flydubai que el pasado 30 de septiembre hacía la ruta entre Dubái y Tel Aviv, y que hizo un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita, planeaba "un ataque suicida contra la terminal de pasajeros del aeropuerto Ben Gurion", en el centro de Israel, inspirado por el atentado terrorista del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas.

El fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, afirmó que las investigaciones revelaron que "el copiloto, de nacionalidad omaní, había comenzado a ejecutar un plan terrorista previamente preparado" cuyo objetivo era "tomar el control de la aeronave y utilizarla para llevar a cabo un atentado suicida contra la terminal de pasajeros del aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, con la intención de causar el mayor número posible de víctimas".

El copiloto "cumplía con los requisitos profesionales y de seguridad para el empleo, incluido poseer una licencia de piloto, presentar un certificado de buena conducta y completar las revisiones requeridas", afirmó el fiscal. "Ninguno de los procedimientos reveló indicios de sus opiniones extremistas ni de su intención de llevar a cabo un complot terrorista", agregó.

Ataque con hacha

Sobre el altercado sucedido durante el vuelo, el fiscal confirmó que "el acusado atacó al piloto en la cabina con un hacha de emergencia". "El piloto resistió el ataque e intentó pedir ayuda. El piloto del vuelo de regreso se encontraba a bordo y, por casualidad, estaba cerca de la cabina en el momento del ataque. Observó que la puerta de la cabina se abría y cerraba repetidamente de forma inusual, lo que despertó sus sospechas", detalló.

Entonces el piloto de regreso, cuya identidad no reveló, "se acercó a la cabina e intentó entrar utilizando el código de seguridad", y "una vez dentro (...) inmediatamente intervino con la ayuda de una azafata y varios pasajeros, logrando rescatar al piloto herido y reducir al agresor". El piloto del vuelo de regreso y su copiloto tomaron entonces el control de la aeronave, desviaron su rumbo y aterrizaron sin problemas.

En sus conclusiones, el fiscal emiratí desveló que el copiloto, identificado como H.A.H., se radicalizó mientras estudiaba en Australia "a través de la lectura de literatura extremista y siguiendo contenidos en línea que glorifican a organizaciones terroristas y atentados suicidas". El acusado había trabajado previamente para las aerolíneas Oman Air y Royal Air Maroc y el del ataque era su tercer vuelo a Tel Aviv como empleado de Flydubai. La Fiscalía sostiene que había aprovechado los dos anteriores para planear el atentado.

El trayecto y la caída libre

Aproximadamente dos horas y media después de despegar desde Dubai, el avión descendió abruptamente desde 10.000 metros a 5.100 metros en menos de 30 segundos, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y finalmente aterrizar en Tabuk una hora después, según la página web de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

El aeropuerto de Tabuk informó que un vuelo de Flydubai emitió una llamada de socorro a las 8:44 de la mañana, hora local, antes de aterrizar de forma segura a las 9:45 de la mañana, una hora más tarde.

Los pasajeros y la tripulación protagonizaron una dramática intervención para someter al agresor y el avión finalmente realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

El aterrizaje exitoso fue posible gracias a que en el vuelo viajaban dos pilotos adicionales, que fueron incorporados ante un posible cambio de ruta regional, que podría haber alargado el viaje y hacer que la tripulación original superara las horas de servicio permitidas

Benjamin Netanyahu recibió al pasajero que redujo al atacante del vuelo de flydubai. El primer ministro israelí mantuvo un encuentro con el hombre que neutralizó el atentado terrorista a bordo de la aeronave en pleno vuelo y destacó su valiente accionar para evitar una tragedia.

En su reunión con el premier, uno de los pasajeros israelíes que sometió al agresor dijo que el capitán apuñalado logró abrir la puerta de la cabina antes de desplomarse, lo que permitió a los pasajeros entrar y detener al atacante.

El líder israelí citó a un pasajero que afirmó que varios pasajeros irrumpieron ⁠en la cabina de mando junto con un miembro de la tripulación después de que ‌el avión “comenzó a descender en picada” y encontraran al copiloto “intentando sabotear los sistemas del avión”.

“Salvaron muchas vidas. Evitaron una grave catástrofe”, afirmó Netanyahu, quien elogió la actuación de los pasajeros que “impidieron un desastre mayor”.

El ministro de Defensa de Israel denunció en un comunicado el “intento de ataque terrorista jihadista” y reconoció el “heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina, redujeron al terrorista y, con sus propias manos, devolvieron el control de la aeronave a otro miembro de la tripulación que se encontraba allí”.

Smit Machchhar, el capitán de Flydubai que se convirtió en héroe al enfrentarse a un brutal ataque de su copiloto, siguió luchando porque no podía “dejar morir a todos los demás”, dijo en sus primeras declaraciones públicas desde el presunto intento de secuestro.

Punto Geopolítico.

El incidente sucede en el contexto de la guerra contra Irán que empezó a fines de febrero pasado y cuando faltan unos pocos días para conmemorar el aniversario del ataque de los milicianos de Hamas el 7 de octubre de 2023 contra Israel, que ha desencadenado la guerra en Gaza.

Además, Netanyahu busca la reelección el próximo 27 de octubre del año en curso, unos comicios que estarán marcados tanto por la guerra en Gaza como por la guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos.

Netanyahu afirmó que había “indicios” de que los enemigos de Israel podrían intentar atacar antes de los comicios. La oposición lo acusó de “alarmismo”.

Los israelíes fueron objeto de una serie de secuestros y ataques a aviones por parte de insurgentes palestinos en las décadas de 1960 y 1970. Israel no ha sufrido un secuestro aéreo en décadas, pero cuenta con algunas de las medidas de seguridad aeroportuaria más estrictas del mundo, incluyendo en los vuelos con destino a Israel.

El aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita no fue el primero para un avión que llevaba a israelíes de regreso a casa. Arabia Saudita, no tiene vínculos diplomáticos formales con Israel, pero puso fin en 2022 a su prohibición de larga data de que vuelos israelíes sobrevolaran su territorio. Desde entonces, Arabia Saudita ha coordinado múltiples aterrizajes de emergencia para pasajeros israelíes, incluido en 2023 cuando un avión experimentó una falla eléctrica.

Por: Fernando A. Ocampo Bravo - Analista internacional