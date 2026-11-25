El anuncio incluye a las Islas Malvinas y se conoció en medio de la disputa con Argentina por soberanía e hidrocarburos.

El Gobierno del Reino Unido anunció una nueva financiación de 18 millones de libras esterlinas para reforzar la seguridad de sus 14 territorios de ultramar, entre ellos las Islas Malvinas, ubicadas a poco más de 400 kilómetros de la Argentina. Según la comunicación oficial, los recursos estarán orientados a combatir el crimen organizado, la violencia y otras amenazas a la seguridad.

El comunicado británico precisó que el apoyo se concentrará en la policía, la justicia penal y las prisiones, además de la seguridad marítima, la ciberseguridad y las capacidades de protección. También indicó que se buscará aprovechar la experiencia del Reino Unido para facilitar un mayor intercambio de información y cooperación entre los territorios. La referencia a la justicia penal incluye el sistema institucional encargado de investigar, juzgar y sancionar delitos.

El anuncio se produjo días después de la audiencia entre representantes argentinos y británicos en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), donde la delegación argentina pidió que el Reino Unido deje de explotar hidrocarburos “unilateralmente” con el proyecto Sea Lion. Ese planteo quedó enmarcado en la disputa por la soberanía del archipiélago y por la explotación petrolera en el Atlántico Sur.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno volvió a insistir este fin de semana con el reclamo argentino sobre el petróleo que busca extraer esa empresa británica a unos 200 kilómetros al norte de las islas. La referencia oficial argentina refuerza la dimensión diplomática y energética del conflicto, que combina soberanía, control de recursos y presencia militar o de seguridad en el área.

La medida británica alcanza a sus 14 territorios de ultramar y no fue presentada como una respuesta directa al planteo argentino, aunque quedó temporalmente vinculada a esa controversia. El seguimiento de la disputa continuará en el plano diplomático y en los ámbitos internacionales donde ambas partes sostienen sus posiciones sobre las Malvinas y la explotación de recursos en la zona.