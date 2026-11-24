El Ministerio de Defensa de Turquía confirmó la muerte de cinco tripulantes tras la caída de un helicóptero militar. Es el segundo accidente aéreo castrense en menos de dos semanas.

Un helicóptero de la Fuerza Aérea de Turquía se estrelló este martes durante un vuelo de entrenamiento y murieron los cinco militares que viajaban a bordo, según informó el Ministerio de Defensa. La aeronave, un AS-532 Cougar, había despegado de una base aérea ubicada en Eskisehir, en la región central del país. Las autoridades confirmaron que el operativo de búsqueda y rescate permitió localizar los restos del aparato. Por el momento, no se informaron las causas del accidente.

Comunicado oficial La Fuerza Aérea turca señaló en un comunicado que “un helicóptero tipo AS-532 perteneciente a nuestra fuerza aérea, que despegó de Eskisehir, en la región central del país, con fines de entrenamiento, se ha estrellado”. La confirmación oficial incluyó la muerte de los cinco tripulantes como consecuencia del impacto. El episodio ocurrió a menos de dos semanas de otro siniestro aéreo militar en el mismo país. La reiteración de accidentes en tan corto plazo mantiene abierta la atención sobre la seguridad operacional de la flota militar.

Antecedente inmediato El 12 de noviembre, un helicóptero S-70 se estrelló en la provincia oriental de Malatya y murieron los cuatro militares que iban a bordo. El 19 de noviembre, el Ministerio de Defensa informó que la investigación para determinar las causas de aquel hecho seguía abierta. Ese antecedente agrega contexto al accidente ocurrido este martes, aunque no permite establecer una relación causal entre ambos episodios. Hasta ahora, la autoridad castrense no difundió hipótesis sobre una falla técnica, humana o climática.

Investigación en curso La información disponible se limita a la confirmación del accidente, la localización de los restos y la muerte de los cinco ocupantes. No se comunicaron detalles sobre la mecánica de la caída ni sobre eventuales peritajes en la aeronave. Tampoco se informó un plazo para la difusión de conclusiones oficiales. La evolución de la investigación del Ministerio de Defensa será el dato a seguir para determinar si el siniestro se vincula con una falla puntual o con un problema más amplio en la operatividad de estas aeronaves.