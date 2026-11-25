Un estudio de happn detectó presión en el inicio de relaciones sexuales y dificultades para expresar deseos. La encuesta incluyó a 1.874 usuarios argentinos y 18.000 personas de 12 países.

Un relevamiento de la aplicación de citas happn indicó que el 62% de los solteros argentinos tiene dificultades para rechazar una propuesta sexual, aun cuando no tiene ganas. El dato integra un estudio sobre tendencias en las relaciones para 2027, enfocado en confianza, consentimiento y seguridad emocional.

La investigación fue realizada en septiembre de 2026 entre más de 1.874 usuarios argentinos y unas 18.000 personas de 12 países. Según el relevamiento, solo el 38% dijo sentirse libre de decirle a su pareja que no tiene ganas, aunque la otra persona sí quiera mantener una relación sexual.

Presión y límites

El estudio señaló que el 42% necesita tener suficiente confianza con su crush para expresar lo que desea. En paralelo, un 11% afirmó que puede negarse, pero siente miedo de decepcionar al otro, y un 8% admitió haber aceptado un encuentro íntimo sin ganas para evitar tensión. Estos datos ubican la dificultad para poner límites como un rasgo extendido en la muestra consultada.

La presión al iniciar una relación sexual también apareció como un dato central: el 74% de los solteros argentinos dijo haber experimentado algún tipo de presión. Entre las principales preocupaciones, la desconexión afectiva y el miedo a decepcionar a la otra persona concentraron el 24% cada uno, mientras que la apariencia física alcanzó el 14% y el temor a que juzgaran deseos o experiencias llegó al 5%.

Conductas y preferencias

Casi seis de cada diez participantes reconocieron haber cambiado su comportamiento durante un encuentro íntimo. El 38% lo hizo para complacer a la otra persona, un 9% para aparentar mayor seguridad y otro 9% porque le costaba expresar lo que sentía. En contrapartida, el 42% manifestó haberse sentido libre de ser sí mismo.

El relevamiento también indagó sobre las características más valoradas para construir una relación. La complicidad encabezó las preferencias con el 40%, seguida por el romanticismo (32%), la seguridad (16%) y la pasión (12%). En esa misma línea, el respeto por el espacio personal e íntimo fue señalado como la principal green flag por el 48% de los encuestados, y el cuidado de la salud mental quedó en segundo lugar con el 25%.

Entre otros resultados, el 65% consideró válida la posibilidad de vivir separados mientras se mantiene una relación, aunque dependería de las circunstancias. Además, el 45% calificó como superficial el uso de inteligencia artificial para redactar mensajes o pensar propuestas para una cita, mientras que el 53% dijo que le resultaría indiferente si el vínculo funcionara. En materia política, seis de cada diez personas consideraron que el amor y la política no deberían mezclarse; entre quienes sí creen que las posiciones ideológicas deben conversarse, el 22% prefiere hacerlo cuando la relación alcanza mayor compromiso y el 18% lo ve indispensable para proyectar un futuro en común.