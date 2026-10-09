El candidato Hitler Mussolini Simeón Flores, de 45 años y referente del partido de izquierda Ahora Nación, fue elegido alcalde de Queropalca, una localidad andina de Perú, tras obtener 229 votos, equivalentes al 34,5% de las 663 papeletas válidas.

La diferencia con su principal competidor fue de 25 sufragios, en un distrito que cuenta con poco más de 730 habitantes.

El resultado volvió a poner bajo atención internacional un caso atravesado por la singularidad del nombre del ganador.

Competencia ajustada

El segundo lugar quedó para Gaspar Benilde Osorio Zambrano, de Renovación Popular Perú, que reunió 204 votos, el 30,8%. La distancia entre ambos reflejó una elección de margen estrecho, en una jurisdicción pequeña donde cada sufragio tuvo incidencia directa en el resultado final. En términos políticos, la victoria de Ahora Nación confirma el control de la intendencia local, aunque el texto original no aporta datos sobre la futura composición del gobierno municipal ni sobre eventuales alianzas.

Antecedentes en el país

El caso no aparece aislado dentro de la política peruana. El material de origen señala que en Perú es relativamente habitual que las familias elijan nombres históricos, geográficos o de personajes célebres para sus hijos, incluso cuando esas referencias cargan con connotaciones negativas a escala global. En ese marco, se menciona un antecedente de 2018, cuando Hitler Guesclin Alba Sánchez ganó las elecciones municipales de Yúngar con el lema de campaña “Hitler vuelve”. En esa contienda, además, compitió contra Lenin Vladimir Rodríguez Valverde, una coincidencia nominal que también trascendió fuera de Perú.

Otro antecedente político

El texto agrega un tercer caso en la política nacional: Hitler Saavedra Casternoque, médico cirujano que fue congresista por Somos Perú desde 2021 hasta su fallecimiento en 2024. Esa referencia refuerza que el episodio de Queropalca responde a una práctica nominal ya observada en distintos ámbitos públicos del país. No obstante, el dato central de esta elección sigue siendo el resultado municipal y su estrecho margen, más que la anécdota del nombre.

Qué sigue

Con la proclamación de Hitler Mussolini Simeón Flores, Queropalca queda con una nueva conducción municipal surgida de una elección definida por menos de treinta votos de diferencia. El impacto del caso se explica por la combinación entre el resultado ajustado y la repercusión internacional que generó el nombre del ganador. El material disponible no informa fechas de asunción ni impugnaciones, por lo que el próximo dato a seguir es la formalización de la autoridad electa en el distrito andino.