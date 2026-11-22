El bombardeo con drones afectó un edificio de cinco plantas en la región de Kiev. Ucrania informó que hubo evacuados y continúan las tareas de rescate.

Un ataque ruso con drones destruyó parcialmente un edificio de cinco plantas en Dimer, en la región de Kiev, y dejó hasta 14 personas desaparecidas, según informó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El mandatario advirtió que esas personas podrían seguir atrapadas bajo los escombros. El hecho ocurrió en el marco de una nueva ofensiva aérea sobre territorio ucraniano.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) precisó que el impacto destruyó parte de la estructura desde la primera hasta la quinta planta. Los equipos de rescate lograron evacuar a nueve personas y controlar el incendio, mientras continuaban las tareas de remoción de escombros y búsqueda de posibles sobrevivientes. La información oficial no confirmó todavía el estado de las personas no localizadas.

Reclamo por defensa antiaérea “Es posible que aún haya personas atrapadas bajo los escombros. Catorce personas no responden a las llamadas”, advirtió Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram. El presidente agradeció la intervención de los rescatistas y volvió a reclamar mayores capacidades de defensa antiaérea para las fuerzas ucranianas. Ese pedido se repite en un contexto de ataques sostenidos sobre distintas regiones del país.

Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron o neutralizaron 161 drones enemigos del tipo Shahed, aunque se registraron impactos en 18 lugares del país. La referencia oficial ubica el ataque sobre Dimer dentro de una ofensiva más amplia durante la misma noche. El dato confirma que la capacidad defensiva interceptó parte de los aparatos, pero no evitó todos los daños.

Escala de la ofensiva Zelenski señaló además que, durante la última semana, las fuerzas rusas lanzaron aproximadamente 2.700 drones, 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de distintos tipos. También denunció el uso de misiles balísticos, incluidos proyectiles norcoreanos, y sostuvo que Rusia colabora con Pyongyang para mejorar su precisión. En ese marco, insistió en reforzar los sistemas de defensa aérea para proteger a la población y enfrentar las ofensivas rusas.