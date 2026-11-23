Fernando A. Ocampo Bravo

La semana pasada se produjo la reunión de altos mandatarios en el marco de la APEC, evento realizado en Shenzhen (es el centro de la industria tecnológica de China y ha sido el lugar de nacimiento de numerosas grandes empresas tecnológicas), le dicen el New York Chino), con Xi Jinping como anfitrión. Pero lo que más llamó la atención fue la reunión tripartita entre China, Rusia y Estados Unidos, motivó diversos análisis en todo el mundo.

En rigor, no solo era importante la combinación de países, sino además la presencia de sus máximos líderes, que en lo que va del siglo XXI son candidatos a ser personajes cruciales de la primera mitad de esta centuria. Putin, Xi y Trump en la misma mesa.

El encuentro duró unos 90 minutos en la villa Kylin y terminó con una “Declaración de Paz” de cuatro puntos:

a) Reducir el riesgo nuclear y reforzar la no proliferación (“una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse”, dijo Xi).

b) Reformar la ONU.

c) Aumentar la oferta de productos petrolíferos refinados.

d) Defender la inmunidad de los altos cargos del Estado, con el compromiso de que la Corte Penal Internacional “no abuse” de su jurisdicción.

Se dicen rápidamente los cuatro puntos, pero hay un mundo dentro de cada uno.

El texto no menciona Ucrania. Según el presidente finlandés Alexander Stubb, se descartó un quinto punto cuyo “lenguaje no era bueno”. Xi invocó la victoria común en la Segunda Guerra Mundial y la responsabilidad de los tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Trump habló de “hacer historia” y de la dificultad de un desarme nuclear.

La arquitectura del diseño del evento es llamativa. Xi innovó profundamente. Presidió y ordenó la propuesta en «cuatro pilares y ocho vigas»: comercio (avance hacia el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico y digitalización), conectividad («dura», «blanda» y «de corazón a corazón»), innovación (datos, IA, infraestructura digital) y desarrollo (energía, alimentos, corrupción transfronteriza, transición verde, envejecimiento, empleo, mujeres y jóvenes). El tono fue de apertura frente al «unilateralismo y el proteccionismo», en una clara alusión crítica a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo trató a Trump mucho mejor que al resto y lo abrazó inusualmente mientras caminaban. Las señales de paz de China son enormes, constantes y sorprendentes. Tres reuniones cumbre con Trump en solo seis meses.

¿Y el diseño? Completo. La reunión de los tres estuvo precedida por las tres bilaterales posibles (Putin-Trump, Putin-Xi, Xi-Trump). Se produjo la declaración de los cuatro puntos señalados y dejó fuera los principales escenarios de conflicto: Ucrania, Irán y Taiwán. No resolvió la competencia tecnológica ni estableció un mecanismo vinculante de gobierno mundial. Pero hizo dos cosas.

La primera, definir que el mundo está en estado de excepción y que los tres guardianes de ese orden estaban en esa reunión, siendo irrelevante la ONU. La protección de las autoridades ante eventuales crímenes de guerra y de violaciones a los derechos es parte de las garantías que se consideran necesarias para este momento de excepción (la palabra ‘excepción’ la agrego yo, pero me parece evidente que es el implícito correcto).

La segunda acción que supuso esta declaración de las tres potencias es haber inaugurado un formato de interacción cuya dinámica merece ser examinada por sí misma. La trilateral como medio de negociación de potencias.

Y donde no se habló de ninguno de los conflictos específicos del mundo: ni Taiwán, ni Irán, ni Israel, ni Ucrania.

Reunión de a tres

Durante la Guerra Fría, el sistema internacional podía interpretarse, con todas las limitaciones de la analogía, como un problema de dos cuerpos. Estados Unidos y la Unión Soviética constituían dos grandes masas gravitacionales en torno a las cuales se organizaban las posiciones de buena parte de los demás países.

La relación era conflictiva, pero progresivamente inteligible. Se conocían las líneas rojas, los mecanismos de disuasión, las capacidades destructivas y las consecuencias probables de determinadas decisiones. Era la estructura de la Guerra Fría. Dos centros predominantes y una rivalidad relativamente estructurada. Incluso, con algún nivel de comprensión de que no todo era ganar cada trozo del planeta al otro. Wallerstein (un gran sociólogo norteamericano) ha mostrado cómo bajo ciertas condiciones las superpotencias de la Guerra Fría se omitieron de actuar en su favor por una lógica de equilibrio que podría tornarse inapropiada.

Podemos identificar cuatro configuraciones:

Escenario A: Binaria sino-rusa

Consolidación de un eje euroasiático frente a Estados Unidos. Rusia obtiene protección estratégica y China adquiere profundidad territorial, militar y energética. Es lo que ha parecido desde el inicio de la guerra con Ucrania como una eventual voluntad de China, que firmó un acuerdo con Rusia justo antes de la guerra con textos que hacen suponer que sabían del destino de la acción del líder ruso.

Escenario B: El G2 económico

China y Estados Unidos administran su competencia y establecen acuerdos económicos y tecnológicos. Rusia queda parcialmente subordinada, aunque conserva su capacidad nuclear.

Escenario C: El Kissinger invertido

Estados Unidos busca una aproximación estratégica con Rusia para contener a China. Sería la inversión de la maniobra estadounidense de 1972 respecto de la Unión Soviética.

Escenario D: Inestabilidad triádica permanente

Coaliciones variables según el asunto, acuerdos transitorios, aproximaciones y distanciamientos sucesivos. Ninguna de las tres relaciones se consolida como eje definitivo.

El cuarto escenario es la hipótesis que considero más interesante para interpretar Shenzhen. No porque esté demostrado que sea el más probable, sino porque permite comprender una característica del mundo contemporáneo: la posibilidad de que dos potencias sean aliadas en un campo, adversarias en otro y competidoras en un tercero.

No existiría una sola órbita geopolítica, sino múltiples órbitas superpuestas.

Yalta 2.0 y Europa no apareció.

Es un reordenamiento global y reparto de esferas de influencia entre Estados Unidos, China y Rusia, en analogía con la Conferencia de Yalta de 1945. El término cobró fuerza este mes de noviembre de 2026, en torno a esta cumbre trilateral.

Yalta (1945): Reunió a Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Josef Stalin, al final de la Segunda Guerra Mundial para definir el orden de posguerra y las zonas de influencia en Europa y Asia.

Yalta 2.0: Sugiere más bien, un esquema de tres grandes potencias que negocian entre sí el equilibrio global, con un desplazamiento del eje estratégico hacia el Pacífico y el protagonismo de Pekín. Algunos hablan que ya empezó la tercera guerra mundial.

Reunión, final de año entre las tres potencias.

Próxima reunión de estos tres líderes (Xi –China-, Putin - Rusia- y Trump –EE.UU.-), será el lunes 14 y martes 15 de diciembre de 2026, por el G-20 en Doral, Florida, EE.UU., es la primera que preside EEUU desde que lo hiciera en el encuentro inaugural de Washington en 2008. El encuentro reúne a los miembros del foro y a 13 países invitados, con la excepción de Sudáfrica, que no fue invitada por disputas diplomáticas con la actual administración de Donald Trump.

El G20 tiene 21 miembros: 19 países, la Unión Europea y la Unión Africana. Los países son Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y México, en el continente americano; Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Rusia, en Europa; Arabia Saudita, Australia, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Japón y Turquía, en Asia y Oceanía; y Sudáfrica, único miembro africano, que esta vez no fue invitada.

¿Qué temas abordará la cumbre de Doral?

El lema de la presidencia estadounidense es "Crecimiento a través de la desregulación, la abundancia energética y la innovación". La agenda se concentra en cuatro ejes: reducir cargas regulatorias, garantizar energía asequible y cadenas de suministro seguras, impulsar nuevas tecnologías y promover un comercio "justo, recíproco y equilibrado". Es una lista más corta que la de Johannesburgo, que incluía deuda de países pobres, desastres naturales y transición energética.