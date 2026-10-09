La primera encuesta de Datafolha para la segunda vuelta presidencial de Brasil ubica a Flávio Bolsonaro por delante de Luiz Inácio Lula da Silva. El candidato del Partido Liberal (PL) reúne el 49% de los votos totales, mientras que el actual presidente, que busca la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), alcanza el 45%.

Al considerar solo los votos válidos, es decir, al excluir los sufragios en blanco, nulos y otras opciones que no se computan en esa categoría, la diferencia se mantiene: Flávio Bolsonaro obtiene el 52% frente al 48% de Lula. Ese indicador es el que se utiliza para proyectar el resultado de un balotaje, por lo que la medición funciona como una primera referencia de la disputa que se definirá el 25 de octubre.

El estudio fue encargado conjuntamente por TV Globo y el diario Folha de S.Paulo. Para su elaboración, se encuestó a 2.520 electores entre el 6 y el 7 de octubre, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. El sondeo fue registrado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) con el número BR-0949/2026.

En el total de las respuestas, el 5% de los consultados manifestó que votaría en blanco, anularía su voto o no elegiría a ninguno de los candidatos, mientras que el 1% todavía no definió su decisión. Ese universo será decisivo en la recta final de la campaña, porque la encuesta muestra una diferencia acotada y todavía abierta a variaciones dentro del margen estadístico informado por la consultora.

La diferencia de la primera vuelta

Los resultados de la encuesta se conocen después de una primera vuelta en la que Flávio Bolsonaro terminó en el primer lugar, con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% obtenido por Lula. Según los datos del TSE consignados en el informe, la diferencia entre ambos fue de aproximadamente 2,2 millones de sufragios. La segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre, cuando los brasileños deberán elegir entre los dos candidatos más votados.

Votos en disputa

El relevamiento también analizó hacia dónde podrían dirigirse los votos de quienes eligieron a candidatos que no llegaron al balotaje. Entre los electores que apoyaron a Cury, de Avante; Renan Santos, de Missão; Ronaldo Caiado, del PSD, y Romeu Zema, de Novo, el 46% manifestó su preferencia por Flávio Bolsonaro. En ese mismo grupo, el 32% se inclinó por Lula, mientras que el 15% afirmó que votaría en blanco o anularía su sufragio.

Perfiles de apoyo

El sondeo muestra perfiles de apoyo distintos para los dos candidatos, con diferencias vinculadas al nivel educativo, los ingresos, la religión y la región de residencia. Lula registra una ventaja entre los electores con educación primaria o fundamental, con un 55% frente al 41% de su rival, y entre quienes perciben hasta dos salarios mínimos, con el 52% frente al 41%. También se impone entre los votantes católicos, donde alcanza el 53% contra el 41%.

La mayor diferencia a favor del actual mandatario aparece en el Nordeste brasileño, donde obtiene el 61% de las preferencias frente al 35% de Flávio Bolsonaro. Por su parte, el candidato del PL concentra su mayor respaldo entre los electores evangélicos, con el 69% frente al 25% de Lula, y también lidera en la región Sur, donde reúne el 58% de las preferencias contra el 35% del presidente. Con esos números, la medición deja como variable central la capacidad de ambos espacios para captar a los votantes de los candidatos eliminados y a quienes aún no definieron su elección.