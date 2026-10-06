PEN America informó que las prohibiciones casi se duplicaron en un año y se concentraron en Texas y Florida. Stephen King fue el autor más afectado.

Las escuelas públicas de Estados Unidos vetaron 11.982 libros durante el ciclo escolar 2025-2026, la cifra más alta registrada hasta ahora, según el quinto informe anual de PEN America sobre restricciones a obras literarias en establecimientos educativos.

El relevamiento de la organización defensora de la libertad de expresión indicó que, en el ciclo anterior, se habían contabilizado 6.870 casos, por lo que el volumen de prohibiciones casi se duplicó en un año. Según el informe, el 87% de los títulos afectados corresponde a obras de ficción y el 58% integra la categoría de literatura juvenil, un segmento central en la formación de lectores.

Antecedentes y alcance PEN America sostuvo que, en los últimos cinco años, las restricciones se concentraron en libros que abordan racismo, personajes LGBTQ+, personas racializadas y temas sexuales. La entidad atribuyó el avance de los vetos a legislaciones estatales, además de la presión de grupos organizados y figuras políticas. En ese marco, señaló a Texas y Florida como los estados con mayor cantidad de prohibiciones y los describió como dos de los principales modelos de políticas de censura educativa.

El factor tecnológico El informe incorporó un elemento nuevo: el uso de inteligencia artificial para identificar y recomendar la eliminación de determinados títulos. Según PEN America, algunos sistemas basados en IA sugieren retirar obras porque ya fueron cuestionadas o prohibidas en otros distritos escolares, sin verificar necesariamente si vulneran los estándares legales vigentes. La organización advirtió que ese mecanismo podría generar un “efecto bola de nieve” y expandir las restricciones en distintas regiones del país.

Autores y títulos más afectados Stephen King aparece como el escritor más afectado por las prohibiciones, seguido por autoras como Ellen Hopkins y Sarah J. Maas. PEN America señaló además que, una vez cuestionada una obra, el resto del catálogo de un autor puede convertirse en objetivo de nuevas prohibiciones. Entre los libros más vetados por los distritos escolares figuran Sold, de Patricia McCormick; Speak, de Laurie Halse Anderson; El cuento de la criada, de Margaret Atwood; y novelas de Ellen Hopkins como Crank e Identical.

El dato central del informe es que las restricciones alcanzaron su nivel más alto desde que PEN America comenzó a medir el fenómeno. La evolución de los vetos, su concentración territorial y el uso de herramientas de inteligencia artificial quedan ahora como las variables a seguir en el próximo ciclo escolar.