La Libreria Editrice Vaticana publicará el 24 de noviembre El Diario personal del papa Francisco, una obra que reúne los apuntes que Jorge Mario Bergoglio escribió entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024. El libro tendrá distribución en 94 países y saldrá en cinco idiomas. La edición aparece como un nuevo movimiento editorial en torno a la figura del pontífice argentino, fallecido el 21 de abril de 2025, a los 88 años.

La presentación estará a cargo del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, conocido como “Tucho” y prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Según el material difundido, Fernández escribió y comenta los textos personales de Bergoglio, que condujo la Iglesia católica desde el 13 de marzo de 2013 hasta su muerte. Vatican News sostuvo que el contenido tiene un “excepcional valor e importancia” para conocer mejor la persona del pontífice jesuita.

Alcance editorial El libro se publicará en italiano a través de la Libreria Editrice Vaticana, y en español, inglés y portugués mediante las respectivas sedes de Penguin Random House. La edición en francés estará a cargo de Editions Albin Michel. El anuncio ubica la salida del volumen después del viaje que el papa León XIV tiene previsto realizar por Argentina, con escalas también en Uruguay y Perú.

Antecedentes y edición Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, afirmó que están “muy honrados” de publicar el texto y sostuvo que lectores de todo el mundo podrán apreciarlo. También señaló que el libro permitirá conocer más la interioridad del pontífice argentino. Por su parte, Lorenzo Fazzini, responsable editorial de la Libreria Editrice Vaticana, dijo que la editorial trabaja para difundir internacionalmente las palabras de los papas y recordó la publicación de los escritos de Robert F. Prevost, hoy papa León XIV, reunidos en Libres bajo la gracia.

Próximos pasos Con la fecha ya fijada para el 24 de noviembre, la novedad editorial quedará disponible en cinco lenguas y en una red de distribución que abarca 94 países. El material no precisa otros actos de presentación ni cambios de agenda vinculados con el lanzamiento.