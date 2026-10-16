Los estudios médicos indicaron una evolución favorable del pontífice a tres días de la intervención. Las fotos lo muestran celebrando una misa en el hospital.

El papa León XIV presenta una mejora constante en su estado de salud, tres días después de someterse a una cirugía para extirparle un tumor canceroso en el pulmón. Así lo informó este viernes el Vaticano, que además difundió las primeras fotografías del pontífice tras la intervención. La comunicación oficial se apoyó en estudios médicos realizados durante la mañana.

Según el comunicado, los análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron una evolución favorable. La misma información indicó que el pontífice continúa con sesiones de fisioterapia respiratoria y desarrolla sus actividades cotidianas con total autonomía. Por tratarse de un parte oficial, esos datos corresponden a la evaluación difundida por la Santa Sede y no a una verificación independiente.

Durante su internación en el Policlínico Gemelli, en Roma, León XIV celebró una misa en una capilla ubicada en el décimo piso del hospital, donde se encuentra su habitación. Participaron integrantes del personal médico y de enfermería que estaban fuera de servicio, además de miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano. La actividad tuvo lugar mientras continuaba la recuperación posterior a la operación.

Actividad religiosa durante la internación

En su homilía, el pontífice agradeció a médicos, enfermeros y auxiliares por la tarea que realizan diariamente en el cuidado de los pacientes. También reconoció especialmente el trabajo y la atención que recibió durante su internación. Las imágenes difundidas por el Vaticano lo muestran de pie, vestido con una casulla verde y una sotana blanca, al momento de oficiar la misa.

En una de las fotografías aparece acompañado por su secretario personal, Edgard Rimaycuna, sacerdote de origen peruano. La actualización oficial llegó luego de la intervención quirúrgica para extirparle el tumor pulmonar y aportó señales favorables sobre su recuperación. El seguimiento médico continuará mientras persista la internación en Roma.