El Comité Noruego premió a la jurista sudafricana por su aporte al derecho internacional y la persecución de crímenes graves. Destacó su trayectoria en tribunales internacionales y en la defensa del Estado de derecho.

El viernes, la Academia de Noruega anunció la entrega del Premio Nobel de la Paz 2026 a la abogada sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, de 85 años, por su labor en favor de la paz y del derecho internacional. El Comité Noruego del Nobel sostuvo que su trabajo fue decisivo para impulsar la persecución judicial de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. La definición ubica el reconocimiento en el terreno jurídico e institucional, más que en una intervención diplomática puntual.

Fundamentos del jurado

Durante el anuncio en Oslo, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, afirmó: “La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente”. El jurado también señaló que el compromiso de Pillay con los principios jurídicos universales y su “firme brújula moral” atravesaron una trayectoria extensa. En esa línea, la describió como una “pionera en el ámbito jurídico”, en referencia a su actuación en contextos marcados por discriminación estructural, segregación y exclusión.

Trayectoria internacional

Pillay nació en Durban, en la provincia sudafricana de Natal, y proviene de una familia de origen tamil indio. Participó en tribunales internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Según el material difundido por el Nobel, ese recorrido se extendió desde su defensa de Nelson Mandela y otras personas que se opusieron al apartheid hasta su desempeño como jueza en causas internacionales de alta relevancia.

Antecedentes y proyección

El Premio Nobel destacó además que Pillay presidió la Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, que concluyó el año pasado que Israel cometió genocidio en Gaza. En ese marco, el jurado sostuvo que los casos judiciales internacionales en los que intervino muestran que “las medidas jurídicas pueden contribuir a prevenir actos de guerra y violencia”. El reconocimiento refuerza una lectura del derecho internacional como herramienta de prevención y de rendición de cuentas en conflictos armados.

Alcance del premio

La distinción fue presentada por el Nobel como un respaldo a la necesidad de “apoyar, fortalecer y ampliar el Estado de derecho a nivel mundial”. En el cierre del anuncio, el organismo afirmó que el compromiso de Navi Pillay con la justicia y la dignidad humana constituye “una fuente de esperanza e inspiración” para quienes buscan construir un mundo más pacífico. El dato a seguir ahora es la recepción internacional del premio y el eventual impacto de esa definición sobre los debates en torno a justicia penal internacional y derechos humanos.