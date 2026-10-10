Las lluvias provocaron un aluvión en Santiago de Chile y obligaron a declarar zona de catástrofe en Las Condes. Hubo viviendas inundadas, vehículos arrastrados y rescates de personas atrapadas.

Un aluvión en Chile dejó al menos seis personas muertas, viviendas inundadas y vehículos arrastrados en sectores residenciales de Santiago. El fenómeno se produjo tras intensas lluvias en la zona central del país y afectó unas 200 hectáreas. Ante la magnitud de los daños, el presidente José Antonio Kast declaró zona de catástrofe a la comuna de Las Condes.

El temporal impactó sobre barrios ubicados en las laderas de la cordillera de los Andes, donde el agua descendió con fuerza y arrastró sedimentos, rocas y vehículos. Las calles quedaron cubiertas de barro y los equipos de emergencia trabajaron en rescates de personas atrapadas en viviendas y automóviles. La situación alcanzó también a establecimientos educativos, según informó el comandante Giorgio Tromben, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Balance oficial

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confirmó que al menos seis personas fallecieron como consecuencia del aluvión. También indicó que las autoridades seguían recopilando información para establecer si había más víctimas o personas afectadas. Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, señaló que numerosas viviendas resultaron dañadas por el ingreso de agua y barro.

Medida de emergencia

José Antonio Kast anunció la declaración de zona de catástrofe para Las Condes, una decisión orientada a disponer de recursos para enfrentar la emergencia y coordinar las tareas de asistencia, rescate y recuperación. La medida busca acelerar la respuesta estatal en un área donde se registraron daños materiales y familias aisladas por el barro. En ese marco, la autoridad local reportó que equipos de rescate trabajaban para asistir a personas que permanecían atrapadas.

Rescates y daños materiales

Entre los casos registrados durante el temporal, una familia quedó atrapada en el segundo piso de una vivienda, rodeada por el barro y sin posibilidad de salir por sus propios medios. También se difundieron imágenes de un ómnibus inmovilizado entre piedras y sedimentos, además de automóviles desplazados por la corriente a lo largo de grandes distancias. En un episodio registrado por Televisión Nacional de Chile (TVN), varias personas lograron salir de un automóvil que había sido arrastrado aproximadamente dos kilómetros.

Los equipos de emergencia continuaban con las tareas de rescate y relevamiento para determinar el alcance total de los daños y verificar si había más personas afectadas. La declaración de zona de catástrofe habilita la asignación de recursos y la coordinación de la respuesta oficial mientras persistan las consecuencias del temporal. El seguimiento quedó centrado en la evaluación de víctimas, viviendas dañadas y zonas todavía anegadas en Las Condes.