El rapero Sean “Diddy” Combs tuvo una pelea con otro preso en el penal de Fort Dix y terminó internado de urgencia fuera de la unidad carcelaria. Según publicó TMC, el enfrentamiento ocurrió el viernes por la noche y dejó al productor musical con heridas en la cabeza.

De acuerdo con ese medio, el detenido con el que se enfrentó es un exjefe del narcotráfico de origen jamaiquino conocido como “Dudus”. La discusión se habría originado porque le reprochó a Diddy la filtración de información sobre beneficios y lujos que recibía dentro del penal, lo que habría expuesto al resto de los reclusos.

Atención médica y encierro Tras el golpe, los oficiales trasladaron a Diddy a un centro de salud externo para atenderlo. El sábado por la madrugada recibió el alta y volvió a la cárcel, donde quedó alojado en celda de aislamiento por el incidente. El episodio se produjo en un contexto de revisiones internas en el establecimiento, con allanamientos y secuestro de teléfonos, según la información difundida.

Antecedentes en el penal En las últimas semanas había trascendido que Diddy pagaba a algunos presos para que fueran sus asistentes: le hacían la cama, le lavaban la ropa y le preparaban la comida, en algunos casos gourmet. Esa situación había generado exposición pública sobre sus condiciones de detención. El jamaiquino señalado por la pelea es uno de los líderes internos de Fort Dix y está detenido desde 2012, con una condena de 23 años por narcotráfico.

Situación judicial de Combs El representante del artista, Juda Engelmayer, dijo a la revista People: “La salud y el bienestar de Sean son nuestra principal preocupación, y agradecemos a todos los que se pusieron en contacto con nosotros”. Diddy cumple una condena de 50 meses después de haber sido declarado culpable de dos delitos de transporte de personas para ejercer la prostitución. Su liberación, prevista inicialmente para enero de 2028, pasó al 2 de marzo de ese año tras la difusión de los beneficios carcelarios.