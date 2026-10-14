El temporal dejó evacuaciones, anegamientos y cortes de luz en la Región Metropolitana. En Talagante se activó un operativo por la crecida del río.

Un fuerte temporal afectó este martes a Santiago de Chile y a distintos puntos de la Región Metropolitana, con lluvias intensas, actividad eléctrica y caída de granizo. La situación derivó en el desborde del río Mapocho, la activación de una evacuación en Talagante y la declaración de alerta roja para toda la región.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que a las 18.47 se activó el Sistema de Alerta de Emergencia para facilitar la evacuación del campamento Ribera de Río, en Talagante, ante el aumento del caudal. La medida se adoptó en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y se mantendrá mientras persistan las condiciones de riesgo.

Respuesta de emergencia La declaración de alerta roja habilita la movilización de recursos disponibles para responder a una emergencia por su extensión y gravedad. En este caso, la medida quedó asociada al desborde del río y a los anegamientos registrados en la capital chilena. La combinación de lluvias, crecida y cortes de servicios obligó a sostener el operativo de respuesta en varios sectores.

El temporal también provocó interrupciones en el suministro eléctrico. Según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al momento del reporte había 34.681 clientes sin servicio. Entre las comunas más afectadas figuraban San Bernardo, con 6.803 usuarios sin electricidad, y Ñuñoa, con 6.124 clientes en la misma situación.

Impacto urbano En Ñuñoa también circularon imágenes de calles inundadas, mientras que en Providencia se registraron granizadas y en otros puntos de Santiago hubo descargas eléctricas. Las precipitaciones tuvieron distinta intensidad según el sector, lo que complicó la respuesta de los servicios y el tránsito en la zona metropolitana.

La emergencia se produjo menos de una semana después del aluvión que afectó a Las Condes, donde las lluvias arrastraron vehículos, inundaron viviendas y dejaron al menos seis personas heridas. Con el nuevo episodio, las autoridades chilenas mantienen el operativo de respuesta y el seguimiento de la evolución del sistema frontal en la Región Metropolitana.