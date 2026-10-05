Una técnica de laboratorio de 28 años murió en Siberia después de desarrollar una neumonía cuyo origen todavía no fue determinado, y el caso activó un operativo sanitario en la región rusa de Irkutsk. Según la información disponible, alrededor de 200 personas que tuvieron contacto con la mujer quedaron bajo vigilancia. La situación también derivó en medidas preventivas en el hospital donde fue atendida.

La trabajadora se desempeñaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Siberia, ubicado en Shelekhov, cerca de Irkutsk, un centro especializado en el estudio de la peste y otros agentes infecciosos considerados de riesgo. El fallecimiento ocurrió luego de que la paciente desarrollara una neumonía de etiología desconocida, es decir, sin causa identificada hasta el momento. La relevancia del caso radica en que involucra a una persona vinculada con un laboratorio que trabaja con patógenos de alta complejidad.

Investigación abierta

El organismo sanitario ruso Rospotrebnadzor informó que los análisis realizados sobre las muestras de la paciente no detectaron microorganismos relacionados con las tareas que desarrollaba en el laboratorio. De acuerdo con esa comunicación oficial, el origen de la enfermedad sigue bajo investigación. Medios rusos difundieron la versión de que la mujer habría sufrido un accidente laboral y roto accidentalmente un tubo de ensayo con bacterias vivas, pero las autoridades no confirmaron qué material contenía el recipiente ni establecieron una relación entre la infección y la peste.

Medidas preventivas

Tras el fallecimiento, se activaron medidas en el hospital donde la investigadora recibió atención médica. El sector de internación quedó bajo cuarentena y algunas áreas restringieron el ingreso y el alta de pacientes. En paralelo, las autoridades comenzaron a controlar a las personas que tuvieron contacto con la mujer. El alcalde del distrito de Shelekhov, Maxim Modin, señaló que se puso en marcha un “conjunto integral de medidas antiepidémicas”.

Seguimiento internacional

Rospotrebnadzor sostuvo que la situación epidemiológica en Irkutsk y Shelekhov permanece estable y que, por ahora, no se estableció una relación entre el fallecimiento y la exposición a bacterias de peste. La Organización Mundial de la Salud también mantiene contacto con las autoridades rusas para conocer las circunstancias del caso y acceder a los resultados de los análisis. Con la información disponible hasta el momento, el riesgo para la población general sería bajo mientras continúa la investigación sobre las causas de la enfermedad.