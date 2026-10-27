La agencia internacional Reuters informó este martes por la tarde que Flávio Bolsonaro salió de Brasil rumbo a Estados Unidos después de la derrota electoral frente a Lula da Silva. El senador incumplió una orden del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, que le había exigido entregar todos sus pasaportes, incluidos los extranjeros, a la Policía Federal en un plazo de 24 horas. De acuerdo con el reporte, la medida se dictó en el marco de una investigación por lavado de dinero que involucra al legislador y al abogado Willer Tomaz.

Según Reuters y otros medios brasileños, Flávio Bolsonaro llegaría al aeropuerto de Miami junto con su mujer y sus dos hijas. La información fue confirmada por personas cercanas a la familia, siempre de acuerdo con esas publicaciones. Además, el senador le pediría asilo político al presidente estadounidense Donald Trump. La versión no fue acompañada por una confirmación oficial de la familia ni por una comunicación judicial adicional en el material difundido.

La orden judicial

La decisión de Alexandre de Moraes, tomada el domingo por la noche, incluyó tres disposiciones: prohibición de contacto entre Flávio y Tomaz, cancelación de todos los pasaportes brasileños, incluido el diplomático, y entrega obligatoria de cualquier documento de otra nacionalidad. En junio de 2025, la subsecretaria del Interior de Italia, Wanda Ferro, confirmó que Flávio Bolsonaro posee pasaporte italiano, que también debía ser entregado. Ese dato amplió el alcance de la medida, porque no se limitó a la documentación emitida por Brasil.

Señales sobre la salida

El sitio g1 indicó que la Policía Federal investiga si Flávio Bolsonaro abandonó Brasil tras su derrota electoral del domingo 25 de octubre, pese a la prohibición dispuesta por el Supremo Tribunal Federal. En paralelo, Folha de Sao Paulo señaló que circularon versiones sobre un posible cruce hacia Puerto Iguazú, aunque la Dirección Nacional de Migraciones informó que no hay registro de ingreso del senador a Argentina. Con ese dato, el eventual paso por el país no quedó acreditado en los registros oficiales mencionados por la nota.

El mismo medio paulista sostuvo que se desconoce el paradero del senador y su familia, y que asistentes, amigos y políticos intentaron contactarlo durante toda la mañana sin éxito. En declaraciones a Metrópoles, el coordinador general de la campaña presidencial del excandidato, el senador Rogério Marinho (PL-RN), negó que el dirigente haya salido del país: “Eso no sucedió”. La causa sigue bajo seguimiento por el cumplimiento de las restricciones impuestas por la Corte Suprema y por la eventual localización de Flávio Bolsonaro y su entorno familiar.