La aeronave desapareció sobre el Atlántico Norte tras salir de Bermudas. La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un operativo de búsqueda.

Un avión sanitario con seis personas a bordo desapareció a primeras horas de este sábado en el océano Atlántico, cuando volaba desde las islas Bermudas hacia Boston, en Estados Unidos.

La aeronave, un Gulfstream G100 con matrícula canadiense C-GRJP, era operada por la empresa Latitude Air Ambulance. Según el material disponible, en el vuelo viajaban dos pilotos, dos integrantes del equipo médico, un paciente y un familiar. La información es relevante porque se trata de un traslado sanitario, una modalidad que suele operar con tiempos de respuesta acotados y bajo coordinación médica y aeronáutica específica.

Último contacto

De acuerdo con medios locales, el avión despegó del Aeropuerto Internacional de Bermudas el viernes a las 23:41 y perdió contacto el sábado cerca de la 01:20, luego de registrar un descenso abrupto sobre el Atlántico Norte, al sur de la isla de Nantucket, frente a las costas de Massachusetts. Ese dato marca el último punto conocido de la aeronave y delimita el área de rastreo.

Operativo de búsqueda

La Guardia Costera de Estados Unidos inició un operativo de búsqueda en la zona donde se perdió comunicación con el vuelo. Según informó, el área de rastreo se concentra frente a Nantucket y cuenta con embarcaciones, medios aéreos y equipos terrestres, aunque no brindó mayores detalles oficiales sobre el estado de la aeronave ni de las personas a bordo. Medios norteamericanos señalaron que participan un avión HC-144 Ocean Sentry, un helicóptero de rescate MH-60 Jayhawk, el buque USCGC William Sparling y una embarcación de salvamento de la Estación Brant Point.

Sin información oficial adicional

Hasta el momento, Latitude Air Ambulance no difundió un comunicado público sobre el hecho. Tampoco se conocieron las identidades de los tripulantes, ni precisiones sobre el plan de vuelo o las condiciones meteorológicas durante el trayecto. La empresa se dedica al transporte de pacientes que necesitan regresar a sus países de origen o recibir atención especializada, y en este caso cubría el tramo entre Bermudas y Boston.

La evolución del operativo y la eventual confirmación de hallazgos en el área de búsqueda son los datos que seguirán marcando el desarrollo del caso en las próximas horas.