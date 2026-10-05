Los mercados financieros reaccionaron este lunes con subas en los activos brasileños tras los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil. La victoria del senador Flávio Bolsonaro sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reordenó las expectativas sobre la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre. La lectura predominante entre los inversores fue que el resultado abre la posibilidad de un cambio de rumbo económico.

En la apertura en São Paulo, el real brasileño trepó 3% y pasó a ser la divisa de mejor desempeño global, según la información difundida en la nota original. En Wall Street, el ETF iShares MSCI Brazil, principal indicador de las acciones brasileñas en el exterior, subió 15% en las operaciones previas a la apertura. Ese movimiento reflejó una respuesta inmediata del mercado a un resultado electoral que no estaba en línea con los pronósticos previos.

La sorpresa electoral Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, frente al 45% del actual mandatario, de acuerdo con los datos consignados en el texto. El desempeño del senador, elegido por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, como heredero político, descolocó a las consultoras que proyectaban un triunfo de Lula o, en el mejor de los casos para la derecha, un empate técnico. Para los analistas financieros citados, esa diferencia habilita una lectura más favorable para los activos brasileños.

A ese resultado se sumó la buena performance de los candidatos conservadores en las elecciones para gobernadores, la Cámara de Diputados y el Senado. Guilherme Abbud, director de Persevera Asset Management, sostuvo que “desde el punto de vista de la gobernabilidad y la agenda económica, las condiciones nunca habían sido tan favorables”. La frase sintetiza la expectativa del mercado de que un eventual cambio político facilite decisiones sobre gasto público y financiamiento.

Fiscalidad y tasas El interés de los inversores por Flávio Bolsonaro se explica por sus promesas de consolidación fiscal y recorte del gasto público, medidas que el mercado considera relevantes para bajar las tasas de interés y aliviar el crédito a familias y empresas. En contraste, durante las últimas semanas del mandato de Lula crecieron las dudas sobre la disciplina fiscal por el aumento del gasto social y la entrega de nuevos subsidios, según el texto original. Antonina Tarassiouk, directora de análisis económico internacional de Reams Asset Management, afirmó que se trata de “una sorpresa bienvenida” y que el resultado da “luz verde para ampliar posiciones”.

Volatilidad hasta el balotaje Aunque los analistas prevén movimientos bruscos hasta la definición del 25 de octubre, entidades como JPMorgan y BBVA coincidieron en que la ventaja obtenida en las urnas será difícil de revertir para el oficialismo. El texto también señala que la irrupción de Flávio Bolsonaro a fines de 2025 había generado escepticismo en el sector financiero por las investigaciones sobre sus vínculos con el banquero Daniel Vorcaro en el marco de un fraude financiero de gran escala. Si se confirma un triunfo opositor, los analistas proyectan liberación de inversiones postergadas y una baja más rápida del costo del financiamiento.