Brasil reforzó las acciones de vigilancia y vacunación contra el sarampión ante el avance de la enfermedad en Estados Unidos y otros países de América, aunque mantiene la condición de país libre de circulación endémica del virus, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria señaló que Estados Unidos registra en 2026 el mayor número anual de casos de sarampión en más de 35 años y que más del 90 por ciento de los afectados no estaba vacunado o tenía un historial de vacunación desconocido. Según el mismo comunicado, en la región Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y Canadá concentran más del 95 por ciento de los casos confirmados este año, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Situación sanitaria

El Ministerio de Salud sostuvo que en Brasil el panorama es distinto por las acciones de vacunación y vigilancia, que permiten una identificación y respuesta rápida ante los casos. Hasta el 5 de octubre último se registraron 52 casos importados: 41 en São Paulo, 10 en Amazonas y uno en Río de Janeiro, según la cartera. La diferencia entre circulación endémica e importación refiere a la presencia sostenida del virus en un territorio o a casos introducidos desde otros países.

Antecedentes y control

En 2019, el país contabilizó más de 20.000 casos y perdió la certificación internacional de eliminación del sarampión después de más de 12 meses de transmisión. En noviembre de 2024, la OPS volvió a certificar a Brasil como libre de circulación endémica del virus. El Ministerio de Salud agregó que, desde 2023, la cobertura de las 16 vacunas del calendario infantil aumentó y que el número de niños que no habían recibido ninguna dosis de determinadas vacunas cayó alrededor de un 86 por ciento, hasta unos 50.000 en 2025, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y Unicef.

Vacunación disponible

En 2025, la primera dosis de la vacuna triple vírica alcanzó una cobertura del 93,10 por ciento en promedio en Brasil. El Ministerio de Salud indicó que la vacuna es la principal forma de prevención y que está disponible de manera gratuita en el sistema público. También pidió a las personas con dosis pendientes que concurran a una unidad del Sistema Único de Salud para actualizar la cartilla de vacunación, mientras continúan la búsqueda activa de casos, la investigación epidemiológica, el rastreo de contactos y las campañas en espacios públicos y zonas de alta afluencia.