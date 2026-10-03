La obra bajo el canal del puerto reducirá el cruce de unos 50 minutos a menos de cinco. Tendrá 1,5 kilómetros y demandará 6.800 millones de reales.

Brasil avanza con la construcción de una conexión fija bajo el canal del puerto de Santos, una obra que se proyecta desde hace casi un siglo. Se trata del primer túnel inmerso del país, con una longitud total de 1,5 kilómetros y 870 metros sumergidos bajo el estuario por donde circulan a diario embarcaciones del mayor complejo portuario brasileño.

Según las estimaciones oficiales, el cruce entre Santos y Guarujá, que hoy demanda unos 50 minutos, pasará a resolverse en menos de cinco. En condiciones de demoras o con la alternativa terrestre, el viaje puede superar una hora. La obra prevé tres carriles por sentido, además de espacio para transporte público, peatones y ciclistas, con circulación de autos, colectivos y camiones sin interferir con el paso de buques en superficie.

Demanda diaria y trazado vial

Los datos oficiales indican que unas 28.000 personas cruzan cada día en balsas y embarcaciones menores. El túnel no desembocará de manera directa en la BR-101, sino que en Guarujá se proyecta una conexión de dos kilómetros con la Rodovia Cônego Domênico Rangoni, integrada a la red vial hacia la BR-101/Rio-Santos. Esa precisión delimita el alcance real del acceso previsto y evita confundirlo con una salida directa sobre la ruta federal.

Tecnología constructiva y financiamiento

La técnica prevista difiere de la excavación convencional, ya que los segmentos de hormigón se fabricarán en un dique seco, se sellarán, se pondrán a flote y luego se trasladarán al canal. Allí se preparará una zanja en el fondo y cada módulo se hundirá de forma controlada, para después ser alineado y unido al siguiente. El contrato quedó a cargo del Grupo Mota-Engil, mediante una asociación público-privada a 30 años, con una inversión prevista de 6.800 millones de reales.

Cronograma oficial

Durante 2026, el proyecto atravesará una etapa de ingeniería y estudios. El cronograma oficial contempla el inicio de las primeras obras físicas en 2027, la colocación de módulos en 2029, las terminaciones y pruebas en 2030 y el comienzo de la operación comercial en 2031. La secuencia marca que la obra todavía depende de la ejecución de esas etapas previas antes de entrar en servicio.